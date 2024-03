S posebnim zakonom v ureditev sodniških plač

Kandidatka za vodenje pravosodnega ministrstva Andreja Katič je v predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala, da bo vlada ustavno odločbo o sodniških plačah uresničila v najkrajšem možnem času.

»Temeljne vrednote pri delovanju sodnikov so neodvisnost, nepristranskost, integriteta, dostojnost, enakost obravnave ter sposobnost in skrbnost. Neodvisno sodstvo ima več vidikov in mednje sodi zagotovo tudi materialna neodvisnost sodnikov. Uresničitev ustavne odločbe je tako v interesu sodne in izvršilne veje oblasti,« je dejala Andreja Katič

V sodelovanju z vsemi deležniki v pravosodju bodo pripravili poseben zakon, ki bo uredil način izvršbe, »vendar na način, ki ne bo ogrozil ostalih pogajanj«. Upa, da ga bodo vlada dala v proceduro še v prvi polovici leta. Državni zbor ga bo sprejemal po rednem postopku. »Pri tem pa ne smemo pozabiti na podporno osebje,« je izpostavila Andreja Katič, ki je položaj pravosodne ministrice zasedala že v vladi Marjana Šarca.

Poudarila je, da je želja vseh učinkovito pravosodje, na njeno odločitev, da prevzame resor pa je, kot je dejala, odločilno vplival odkrit pogovor s predsednikom vlade.

Obljublja, da bo njeno delovanje transparentno, da nič ne bo pometala pod preprogo in da bodo vsi podatki na ogled vsem.

Z aktualnimi problemi, povezanih s spornim nakupom stavbe na Litijski, je seznanjena samo iz medijev. Pričakuje, da jo bo njena predhodnica Dominika Švarc Pipan seznanila z vsemi poročili, ki jih je sama pripravila, na podlagi ugotovitev bo sprejela nadaljnje ukrepe. Strinja se, da je treba zadevi priti do dna, zaupa, da jo bodo pristojni organi raziskali. Če se je kdo okoristil, mora za to odgovarjati.

Poleg izvršitve odločbe ustavnega sodišča glede položaja pravosodnih funkcionarjev in tudi plač podpornega osebja, kot najzahtevnejše teme resorja vidi še prostorsko stisko v zaporih ter pomanjkanje pravosodnih policistov, nujne spremembe zakona o kazenskem postopku, kazenskega zakonika, reševanje prostorske stiske sodišč in nova sodna stavba.

Želi si, da bi vlada in za njo parlament čim prej obravnavala prenovljeno Resolucijo o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, kar bo priložnost za razpravo o potrebnih spremembah zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. V tem kontekstu razmišlja o spremembah zakona, ki ureja politične stranke, da bi bili tudi individualni funkcionarji političnih strank zavezanci za prijavo premoženja komisiji za preprečevanje korupcije, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa bi razširila tako, da zavezanci za prijavo premoženja ne bi bili samo funkcionarji, temveč tudi njihovi ožji družinski člani.

Poleg nujnih sprememb zakona o kazenskem postopku zaradi odločbe ustavnega sodišča, ki se nanaša na prometne in bančne podatke in jih je treba sprejeti do 12. avgusta, sicer bo nastala pravna praznina glede ukrepanja policije in tožilstva, bo potrebna razprava o širši reformi tega zakona v luči razvoja informacijskih tehnologij.

Ena od njenih prvih nalog bo, kot je napovedala, sestanek z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem zaradi kaznivih dejanj, povezanih z migracijami. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pričakuje pobudo za spremembo kaznivega dejanja nasilništva, zlasti v povezavi s posebnimi oblikami nasilja, ki se pojavljajo tudi v različnih športnih panogah. Podpira ustanovitev posebne delovne skupine, ki bi pripravila predloge za širšo novelo zakona o prekrških.

Zavzema se za posodobitev zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, primerljiv z Italijo ali Irsko, na primer. Po evropski direktivi naj bi se ustanovila urada za odvzem premoženjske koristi in za upravljanje in zavarovanje odvzetega premoženja.

Ena od njenih prvih nalog bo, kot je napovedala, sestanek z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem zaradi kaznivih dejanj, povezanih z migracijami. Kazni zanje so se poostrile, zaradi česar so razmere v zaporih skrb vzbujajoče. Slovenski zaporniški sistem ima kapaciteto za približno 250 pripornikov, trenutno pa jih je več kot 700.

»Večina prejetih storilcev teh kaznivih dejanj je tujcev, pri njih je podan razlog begosumnosti. Poleg razmisleka o spremembi tako materialne kot procesne kazenske zakonodaje je nujno treba takoj pristopiti in zagotoviti dodatne prostore, kjer bi se izvajal pripor,« je navedla Andreja Katič in dodala, da gredo pobude za spremembe v smeri znižanja minimuma predpisane kazni, v okviru, ki bi omogočil izrek kazni izgona tujcev iz države in morebitne uvedbe nove oblike pospešenega kazenskega postopka.

Prepričana je, da je treba nadaljevati z digitalizacijo in informatizacijo pravosodja, ki mora biti vse bolj usmerjena tudi proti strankam. Pozdravlja, da je od 15. januarja mogoče vloge, listine in pisanja vlagati po elektronski poti, na primer v zapuščinskih postopkih, v postopkih za dovolitev sklenitve zakonske zveze, kot tudi v zakonskih sporih, v postopkih za varstvo koristi otroka ter mnogih drugih.