FOTO:S predčasnimi volitvami največ pridobi LMŠ

Ljubljana – Marjan Šarec je včeraj pojasnil, da je že dlje časa razmišljal o tej potezi, za dejanski odstop pa da se je odločil v petek. O svoji nameri ni obvestil koalicijskih partnerjev. »Ugotovil sem, da s to vlado ne morem zadovoljiti ljudi, ne morem upravičiti visokih pričakovanj, in zdaj so na potezi drugi,« je dodal prvak LMŠ.Kaj bo sledilo odstopu premiera, v tem trenutku še ni povsem jasno. Možno je, da se bo zgodil poskus oblikovanja nove koalicije, saj je marsikateremu poslancu jasno, da po predčasnih volitvah ne bo več prestopil parlamentarnega praga. Vprašanje je torej, v kolikšni meri imajo strankarski ...