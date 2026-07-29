Z novo naložbo do razcveta turizma v Cerknem

Septembra bodo v Cerknem zabrneli stroji, saj bo Postojnska jama, ki je lastnica tamkajšnjega smučišča, začela prenavljati Hotel Cerkno in bazenski del, na novo pa bo zgradila tudi stanovanja in sobe za zaposlene. Te dni je namreč po dveh letih le dobila gradbeno dovoljenje za projekt, ki je v tem času iz sedem milijonov evrov zrasel na 12 milijonov. Tega se veselijo tudi v Občini Cerkno, saj računajo, da bo to prineslo dodatno spodbudo turističnemu razvoju kraja.

Prvi mož Postojnske jame Marjan Batagelj je bil danes izredno zadovoljen, saj bodo predvidoma septembra vendarle lahko začeli prenavljati Hotel Cerkno s pripadajočimi objekti, ki je že dve leti zaprt. Kot je pojasnil, je vse skupaj trajalo zelo dolgo, ker so morali objekt najprej legalizirati. Hotel iz 70. let prejšnjega stoletja je bil namreč vpisan kot samski dom, restavracija pa se je izkazala celo za črno gradnjo.

Batagelj je dejal, da sta jim občina Cerkno in upravna enota Idrija pri tem zelo pomagali. V Postojnski jami računajo, da bo hotel končan do decembra 2027, stanovanja pa najkasneje marca 2028.

Sobe za zaposlene

Prenova hotela vključuje 77 hotelskih sob, vhodno avlo z recepcijo, restavracijo in bar, večnamensko dvorano, upravne in tehnične prostore in zunanjo ureditev za 62 parkirišč. Novo podobo bo dobil tudi termalni del, nad katerim bodo uredili še 13 sob s skupaj 26 ležišči za zaposlene, ki bodo imela tudi skupno kuhinjo.

Kot je razumeti Batagelja, računajo, da bodo del kadrovskih potreb pokrili z domačo delovno silo, del pa tudi iz tujine. Poleg tega razmišljajo, da bi del kadra iz Postojnske jame pozimi preselili v Cerkno. Poleg tega Postojnska jama načrtuje tudi gradnjo 38 sodobnih stanovanj različnih velikosti, tudi pritlična.

A v nadaljevanju načrtujejo tudi prenovo Alpske perle, kjer nameravajo šest apartmajev spremeniti v 17 sob in iz tega narediti petzvezdično destinacijo.

Odmaknjenost od vrveža

Batagelj je poudaril, da ne stavijo več na žičničarstvo in smučanje, saj so zimske sezone vse krajše, ampak na celoletni turizem, med drugim na pohodništvo, kolesarjenje, velnes, ki traja od pomladi do oktobra. »Cerkno ima priložnost odmaknjenosti od vrveža,« je dejal. Spomnil je, da se ne sme pozabiti na Idrijo, ki ima Unescovo zaščito dediščine živega srebra, zaščito nesnovne dediščine kekljanja in geoparka. Zato je po njegovih besedah treba cerkljansko-idrijsko destinacijo obravnavati v celoti.

»Računamo predvsem na pare in ljubitelje narave,« je dejal Batagelj in pri tem izpostavil hrvaške in madžarske goste, ki že zdaj radi zahajajo v te konce.

Spodbuda za turizem

Župan občine Cerkno Gašper Uršič je izrazil zadovoljstvo z začetkom omenjene naložbe, saj računa, da bo ta prinesla dodatno spodbudo turizmu v okolju. Po zaprtju hotela je namreč število gostov upadlo. Poudaril je tudi pomen gradnje novih stanovanj za kraj, saj teh ni bilo od 90. let prejšnjega stoletja.

»Zelo smo veseli, da je vlagatelju uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje. To je vsekakor velik korak k stabilizaciji razvoja cerkljanskega turizma, kajti zavedamo se, da brez tako močnega igralca, kot je Postojnska jama, težko sledimo trendom in promociji turizma. Verjamem, da se nam po odprtju hotela Cerkno in pripadajočih objektov in odprtju Partizanske bolnice Franja obetajo boljši časi,« je povedal direktor Zavoda za turizem Cerkno Gregor Novaković.

Pojasnil je, da so pred zaprtjem hotela v Cerknem in Bolnice Franja letos našteli okoli 60.000 obiskovalcev, zdaj pa pol manj. Zato pričakuje, da bo obnova hotela prinesla vrnitev obiskovalcev na prejšnje številke, ki bi jih lahko tudi presegli. »Naš cilj pa je predvsem izboljšanje ponudbe,« je dodal.