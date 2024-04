S prenovo UKC se zapleta, ministrstvo si je premislilo

Kdaj se bo končala prenova glavne stavbe UKC Ljubljana, v tem trenutku ne ve nihče. Predvideno je bilo, da bo to konec leta 2026, a se zapleta. Ministrstvo za zdravje in njegov Urad za nadzor, kakovost in investicije (Unkiz) sta si namreč premislila glede protipotresne zaščite UKC. Do sedaj je Tomaž Pliberšek, direktor Unkiz, zahteval, naj se prenovi UKC brez zaščite proti potresu, zdaj pa obrnjeno. Bolniki in zaposleni prenovo že zdaj močno občutijo, v prihodnje jo bodo še bolj.

Prva osmina izpraznjena pred letom dni

Prva osmina stavbe, iz katere so bolnike izselili pred dobrim letom dni, se intenzivno prenavlja od februarja letos. UKC ima zaradi tega na razpolago okoli 120 postelj manj za bolnike, zato že leto dni lahko zdravi manj pacientov kot pred obnovo. Preostale postelje za bolnike, zahtevni medicinski aparati, ambulante in osebje so preseljeni na druge lokacije. Prenova prve osmine je bila načrtovana do poletja, a je zdaj že jasno, da to ni mogoče. Zakaj?

Zaustavitev oziroma upočasnitev del

Tomaž Pliberšek, direktor Unkiz, ki je januarja zahteval, da se prenavlja prvo osmino UKC brez protipotresne zaščite, si je premislil. Foto Mediaspeed

Zaradi zmanjšanja škode

Inženirsko podjetje DRI, ki ima v projektu prenove UKC vlogo glavnega inženirja, je prejšnji petek poslalo izvajalcu prenove, podjetju GH Holding dopis, v katerem ga obvešča, »naj do nadaljnjega ne izvaja oziroma maksimalno zmanjša intenzivnost izvedbe gradbenih del v tistih območjih gradnje, kjer se bo izvajala nadgradnja potresne odpornosti.« DRI zapiše, da je 15. aprila prejel od naročnika, to je od Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga vodi Tomaž Pliberšek, dopis z obvestilom, da se bo izvajala nadgradnja potresne odpornosti v celotnem objektu, tudi v prvi osmini stavbe.

Namen zaustavitve oziroma maksimalnega zmanjšanja del v prvi osmini stavbe je zmanjšanje škode, ki bi nastala z izvajanjem del po terminskem planu na območjih, kjer se bo kasneje izvajala nadgradnja potresne odpornosti, je zapisal DRI. Izvajalca del GH Holding je v imenu naročnika, torej Urada za investicije in njegovega direktorja Pliberška, pozval, da v najkrajšem možnem času poda ponudbeno vrednost za izvajanje nadgradnje potresne odpornosti objekta, skladno s predano projektno dokumentacijo. Če bo potrebno, bo ponudbo kasneje noveliral.

Ponudba že od oktobra

Pliberšek bi lahko vse to izpeljal že oktobra lani. Takrat je namreč GH Holding že oddal ponudbo za izvedbo protipotresne zaščite. Protipotresna zaščita v prvotni projekt ni bila vključena, a jo je kasneje seizmološki model priporočil. Če bi Pliberšek in posledično inženir DRI izdala navodilo oktobra lani namesto ta teden, bi bila protipotresna zaščita v prvo osmino stavbe že vgrajena. A takrat se Pliberšek ni strinjal s približno tremi milijoni stroškov dodatnih del, ki bi nastali z vgradnjo protipotresne zaščito. Zdaj bo treba marsikaj, kar so v tem času izvedli, najprej podreti, kar bo stalo dodatnih milijon evrov, je povedal za Delo Blaž Miklavčič. »Če bo šlo tako naprej, bomo končali prvo osmino proti koncu leta,« pravi Miklavčič. Milijon evrov nepotrebnih stroškov torej in vsaj pol leta dodatne izgube časa. Za ta dela in protipotresno zaščito bo potreben aneks k pogodbi. Kako naprej?

Revizija dokumentacije

Pliberšek se je odločil še za revizijo projektne dokumentacije. Predvidoma bo končana v začetku junija. S tem je dve leti po tem, ko je bil projekt pripravljen in pogodba podpisana, osmina stavbe pa je že leto dni izseljena in olupljena do golih zidov, postavil zaključek projekta prenove pod vprašaj.

Na ministrstvo za zdravje smo že v ponedeljek poslali več vprašanj v zvezi s protipotresno zaščito. Prejeli smo precej splošen odgovor, v katerem ni bila niti z besedico omenjena »zaustavitev oziroma maksimalno zmanjšanje del« pri prenovi UKC in nič o tem, da si je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu premislil ter izdal glede protipotresne zaščite nova navodila.