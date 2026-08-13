S prijavo do varnega spletnega okolja za vse

Na spletu mrgoli nezakonitih vsebin, do katerih lahko dostopajo vsi. Na družbenih omrežjih se vsiljujejo oglasi za ponarejena oblačila in obutev, kršijo se avtorske in druge pravice intelektualne lastnine, oglašuje se prodaja drog, pojavljajo pa se tudi vsebine, povezane s spolnimi zlorabami otrok, in spletne prevare. Razžalitve in spodbujanje sovraštva so postali redni spremljevalec debat na družbenih omrežjih, na katerih se širijo tudi grožnje in izsiljevanje.

Tovrstne nezakonite vsebine lahko prijavite neposredno pri ponudniku platforme, je pred nekaj dnevi opozorila agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). Pri tem Akos ponuja vodilo za presojo nezakonitosti vsebin: »Osnovno pravilo je preprosto: kar je nezakonito v resničnem življenju, je nezakonito tudi na spletu.«