S prizidkom do sodobne knjižnice

Bogata zgodovina

V prvem nadstropju je baročna Kapucinska knjižnica.

Oživitev starega mestnega jedra

Naložba v Valvasorjevo knjižnico je vredna 4,4 milijona evrov. Zgradili bodo 1600 kvadratnih metrov velik prizidek. Temu bo sledila še prenova samostanskega dela.

Prizidek knjižnice je umeščen v staro mestno jedro.

– V starem mestnem jedru Krškega bodo kmalu začeli graditi prizidek k Valvasorjevi knjižnici, ki deluje v nekdanjem kapucinskem samostanu. Naložba je vredna 4,4 milijona evrov in bo končana v dveh letih. Potem pa občina načrtuje nadaljevanje, to je prenovo samostanskega dela stavbe.Po dveh desetletjih prizadevanj bodo v Krškem začeli graditi 1600 kvadratnih metrov velik prizidek k Valvasorjevi knjižnici. Prizidek v eni etaži in z ozelenjeno streho ustreza številnim zahtevam spomeniškega varstva, saj je umeščen v staro mestno jedro. Na območju so tudi že opravili arheološke raziskave. Direktorica Valvasorjeve knjižnice Krškoje prepričana, da je arhitektka zelo dobro upoštevala zgodovinsko vrednost samostana in potrebe sodobne knjižnice: »Stavba, ki bo zrasla na tem prostoru, bo takšna, da bo kar najbolj upoštevala potrebe sodobne knjižnice in bogato zgodovino samostana.«Valvasorjeva knjižnica namreč ni samo knjižnica, v kateri želijo slediti potrebam prebivalcev, ampak ima v prvem nadstropju baročno Kapucinsko knjižnico. Ta je začela nastajati leta 1644, ko so se redovniki kapucini prvič nastanili v Krškem in začeli slediti veri, modrosti in njuni povezavi – knjigi. Več kot dve stoletji so imeli v enem prostoru knjižnico, učilnico in lekarno, potem eno stoletje samo knjižnico. To bogastvo je bilo 340 let dostopno le redovnikom, pozneje pa ob spremstvu tudi obiskovalcem. Leta 1980 je Slovenska kapucinska provinca z občino Krško podpisala pogodbo o restavriranju knjižnice in obnovi samostana, tako da so štiri leta pozneje obiskovalci vstopili med restavrirane knjižne police, kjer so shranjene 1503 dragocene knjige Kapucinske knjižnice.Druga posebnost Valvasorjeve knjižnice je tako imenovana Speedway zbirka, ki so jo odprli septembra 2009 kot stalno posebno zbirko ali muzej v malem. To je edina tovrstna javno dostopna zbirka v Sloveniji, kjer so razstavljeni številni predmeti in predstavljene zgodbe iz več kot polstoletne zgodovine slovenskega speedwayja.Z dograditvijo težko pričakovanega prizidka – dozidava kapucinskega samostana je bila predvidena že v 90. letih, a jim ni uspelo doseči soglasja z zavodom za spomeniško varstvo – bodo v Valvasorjevi knjižnici razširili nabor njihovih dejavnosti, saj ne bodo več imeli prostorske stiske. Dejavnosti, ki so namenjene večjemu številu ljudi, bodo v novem delu knjižnice, torej tudi izposoja na vseh oddelkih. Sedanji del knjižnice, ki je v nekdanjem samostanu, bo namenjen tihim dejavnostim, torej domoznanskemu oddelku, razstavam, upravnim prostorom …»V novem in načrtovanem obnovljenem samostanskem delu so smiselno združene vsebine, ki spadajo skupaj, upoštevano je funkcionalno delovanje knjižnice in dejstvo, da je to tudi družabni prostor, ki s svojo arhitekturo in razvijajočo se ponudbo, ki jo bodo omogočali novi prostori, lahko vnese novo življenje v staro mestno jedro Krškega,« pravi direktorica.Razlaga, da je knjižnica enakovreden partner vseživljenjskemu učenju. »Sodobna knjižnica, kakršna bo Valvasorjeva po dograditvi prizidki in obnovi samostana, bo pripomogla k temu, da bodo uporabniki radi prišli v staro mestno jedro, kar je tudi dolgoletna želja same občinske uprave.« Med gradnjo prizidka bo knjižnica delovala nemoteno. Po dograditvi prizidka pa na občini Krško načrtujejo, da bodo nadaljevali prenovo samostanskega dela stavbe, pravi, župan občine Krško. »Prenova samostanskega dela bo končana do leta 2023 in bo v celoti, torej skupaj z gradnjo prizidka, naložba, vredna 8,1 milijona evrov.«