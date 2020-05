FOTO:»Večina otrok bo epidemijo prestala brez trajnih psiholoških posledic«

Preberite tudi: Kadrovska in prostorska stiska ne dopuščata vrnitve vseh učencev v šole

Gost današnje novinarske konference je psiholog Kristjan Lešnik Musek. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



»Otroci so zelo odporni«



»Vsaka dodatna strokovna pomoč je boljša kot nobena«

Strokovnjaki na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ravnatelji ter drugi predstavniki stroke bodo danes razpravljali, kdaj – če sploh – se bodo lahko v šolske klopi vrnili tisti šolarji, ki se še šolajo na daljavo. Dokončno odločitev o vrnitvi vseh otrok v šole bo javnosti predstavila resorna ministricado konca tedna.Tako kot včeraj je bilo šolstvo tudi danes tema dopoldanske vladne tiskovne konference. Na njej jegostil predsednika komisije za otroke s posebnimi potrebami pri strokovnem svetu za izobraževanje, psihologaPotem ko so se v ponedeljek v šole vrnili devetošolci in se pridružili prvi triadi osnovnošolcev ter dijakom zaključnega letnika srednjih šol, ki so s poukom začeli 18. maja, bo danes še en sestanek o morebitnem vračanju vseh otrok v šole. Še vedno se namreč na daljavo šolajo osnovnošolci od 4. do 8. razreda ter dijaki preostalih letnikov srednjih šol, skupno gre za okoli 150.000 otrok in mladostnikov.Čeprav ima predvsem epidemiološka stroka veliko zadržkov, je direktor Zavoda RS za šolstvovčeraj dejal, da bi bilo, če bi bilo možno, vračanje v šole smiselno, četudi tik pred začetkom počitnic. Kot je pojasnil, le izobraževanje v šoli omogoča doseganje vseh ciljev: »Razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti, ustvarjalnosti, izražanje kritične misli in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni razvoj. Treba je tudi spet vzpostaviti socialne stike. Virtualna interakcija ne more nadomestiti stikov v živo.«Da je izobraževanje na daljavo že terjalo davek, so v strokovnem mnenju zapisali psihologi Društva psihologov Slovenije. Po poročanju pedopsihiatrov se je že v prvih 14 dneh karantene povečalo število samopoškodbenih vedenj in samomorilnih poskusov pri mladostnikih, ki izhajajo iz rizičnih družin.Psihologi podpirajo vrnitev vseh otrok v šolo ob smiselnem upoštevanju preventivnih ukrepov. Opozarjajo pa tudi na pomen nudenja dodatne strokovne pomoči otrokom s primanjkljaji neposredno, trenutno je dodatna strokovna pomoč mogoča le na daljavo.Psiholog dr. Kristijan Musek Lešnik se je odzval na navedbe nekaterih njegovih stanovskih organizacij, ki so opozarjale na vračanje v šole, nekateri so primerjali vračanje otrok v zapor. Musek Lešnik odgovarja: »Otroci se vračajo v enake šole kot pred epidemijo. Le nekaj stvari je spremenjenih, treba pa se je pogovarjati, kaj vse ostaja enako.«Psiholog je še dodal, da so vrstniki naših šolarjev v preteklosti v različnih okoljih doživljali hude travmatske dogodke: »Bile so vojne, cunamiji, v sosedstvu je bil Bergamo. Slovenski otroci pa so v tem času doživeli predvsem spremembo navad, življenjskega sloga. Večina slovenskih otrok bo to prestala brez trajnih psiholoških posledic. Ostal jim bo spomin, za nekatere bo bolj grenak, denimo tiste, ki so ostali brez valete in maturantskega plesa.«Musek Lešnik je še dodal, da je tako neproduktivno zapisovati, da bodo otroci trajno travmatizirani: »Otroci so lahko izredno odporni, ko so soočeni s spremembami v življenju. Manjši del otrok bo lahko to epidemijo doživel kot travmatski dogodek. To so predvsem tisti, kjer je bilo v družinah veliko tesnobe, stresa, panike …«Kljub temu je Musek Lešnik dejal, da so pri nekaterih otrocih težave vendarle večje. Gre predvsem za otroke, ki so imeli že prej težave: »Govorim o otrocih iz denimo disfunkcionalnih družin, ki so imeli že pred koronavirusom šolo za neke vrste zatočišče. V državi imamo mehanizme, da te otroke prepoznamo, da se jim da pomoč. V tej smeri sta Zbornica kliničnih psihologov in Društvo psihologov Slovenije že nekatere stvari naredila.«Opozoril je, da se bodo razlike med šolarji zagotovo povečale: »Če so bile razlike pred osamitvijo občutne, so se v času osamitve povečale.« Medtem ko so v Društvu psihologov Slovenije pojasnili, da je dodatna strokovna pomoč za otroke s primanjkljaji na daljavo strokovno nesprejemljiva, je bil Musek Lešnik jasen: »Vsaka dodatna strokovna pomoč je boljša kot nobena. Se pa stvari že zdaj različno izvajajo po šolah. Težava je, da so izvajalci večkrat vezani na več različnih šol. To je bila ena od težav, da je bila zdravstvena stroka zadržana.« Dejstvo sicer je, da v nekaterih šolah dodatne strokovne pomoči na daljavo sploh ne izvajajo.