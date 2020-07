S seznama varnih držav naj bi umaknili Hrvaško, Češko in Francijo

Spremembe na mejah

Rekordne številke okužb v ZDA Ključni poudarki

6.50 V ZDA rekordne rasti okužb z novim koronavirusom

6.50 Spremembe na mejah?

V ZDA so v četrtek potrdili rekordnih 50.700 novih primerov okužbe s koronavirusom, ki rastejo v 40 od 50 zveznih državah. Zmanjšujejo se le na severovzhodu ZDA, ki je bil aprila najbolj prizadet, ter v Nebraski in Južni Dakoti. Najhuje je v Arizoni, Teksasu, Floridi in Kaliforniji, odkoder prihaja na dan več kot polovica pozitivnih testov v ZDA.Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so do četrtka v ZDA potrdili več kot 2,7 milijona okužb in skoraj 129.000 smrtnih primerov zaradi covida-19. V 37 zveznih državah narašča delež pozitivnih rezultatov testiranj. Vse to je posledica tega, da ljudje ne nosijo dovolj mask in ne držijo medsebojne razdalje. STAGlede na napovedi vladnih predstavnikov bodo danes v uradnem listu objavljene spremembe odloka o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih. Od polnoči naj bi s seznama varnih držav umaknili Hrvaško, Češko in Francijo. O napovedanih spremembah vlada odloča na dopisni seji, ki pa se ni končala v četrtek zvečer, kot je sprva napovedal vladni govorec, pač pa bo odprta do jutra.Kacin je sicer pojasnil, da slovenski državljani, ki so v tem trenutku še v zeleni Hrvaški in se bodo v soboto znašli v rumeni Hrvaški, ob vračanju ne bodo imeli težav s karanteno, morajo pa biti pripravljeni, da jih bo policist vprašal, kje so bili na Hrvaškem. Dogaja se namreč, da ljudje ob prehodu meje navedejo, da so bili na Hrvaškem, dejansko pa so bili v kateri od rdečih držav Zahodnega Balkana in bi morali zato v 14-dnevno karanteno, je dejal.Na vprašanje, kako naj ravnajo slovenski državljani, ki so na Hrvaškem, je dejal, da je to njihova odločitev, so pa verjetno v kakšni vasi na Hrvaškem bolj varni kot v gneči v Sloveniji. Znova pa je vse pozval, naj se izogibajo obiskovanju nočnih klubov in krajev, kjer se druži veliko ljudi.Poleg omenjenih zaostritev za trojico držav, vključno s sosednjo Hrvaško, pa naj bi na zeleni seznam uvrstili Belgijo in Nizozemsko. Hkrati naj bi od sobote že na meji vročali odločbe o karanteni.Tako bo šele danes jasno, ali bo vlada sprejela še kakšne druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Število novih primerov namreč vztrajno raste. V sredo so jih zabeležili 21, kar je največ po 16 aprilu. Že v četrtek opoldne pa so jih potrdili še šest.Minister za delopa bo danes domovom starejših občanov poslal priporočila, kako ravnati, da ne bi prišlo do vnosa novega koronavirusa v domove, je v četrtek napovedal Kacin. STA