S skodelico kave tudi časopis

Ljubljana – V gostinskih in drugih lokalih, kjer smo pred epidemijo lahko prebirali različne časopise, lahko spet poiščemo najljubše branje. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) je to dovolil že 2. septembra, ko je objavil 28-stranska higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom, a o spremembah ni obvestil nikogar.



»Sosednje države so odpravile ukrep prepovedi časopisov v gostinskih in drugih lokalih že zdavnaj, ponekod ga niso niti uvedli,« je povedala Nataša Luša, direktorica Dela d.o.o. Po njenem je bil ukrep nesorazmeren, saj so bili problem časopisi, ne pa tudi drugi predmeti, kot so na primer meniji, ki se jih ljudje prav tako dotikajo in se pred okužbo zavarujejo z razkuževanjem.



Časopisna podjetja so zaradi tega ukrepa doživela začasne odpovedi, kar velja tudi za Delo in Slovenske novice. »Aprila in maja smo v povprečju prodali 1300 izvodov obeh časopisov na mesec manj, kar je mesečni izpad prihodkov v višini 70.000 evrov,« je povedala Luša. Junija in julija je bilo 1000 izvodov manj na mesec oziroma po 50.000 evrov izpada prometa. Podobno velja za Večer, Dnevnik in druga časopisna podjetja, kjer imajo zaradi prepovedi uporabe časopisov v lokalih 25.000 evrov manj prihodkov.



Problem je tudi v tem, da NIJZ – če odštejemo 28-stranska navodila na njihovi spletni strani – o spremembah uporabe časopisov in revij v gostinskih ter drugih lokalih ni obvestil nikogar. »Medijske hiše bi lahko obvestili,« pravi Luša. Podobno meni Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije: »Ključne organizacije, kamor spadata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, bi morali o takih spremembah obvestiti, da bi lahko obvestili svoje člane.«



Tako bo obrtna zbornica obvestila svoje člane o teh spremembah šele v sporočilu, ki jim ga nameravajo poslati prihodnji teden. Na svoji strani so pred dnevi objavili sporočilo z navodili NIJZ, kjer predlagajo tri možnosti varne uporabe časopisov v gostinskih in drugih lokalih: spletne različice časopisov, več tiskanih izvodov, tako da bi posamezen izvod po uporabi odležal najmanj tri ure, potem pa bi ga vrnili v lokal, ali pa da gosta ob posredovanju časopisa ali revije seznanijo s tveganjem in navodilom, da si pred in po branju umije ali razkuži roke ter poleg higiene rok upošteva higieno kašlja in kihanja ter se ne dotika obraza. »Priporočljivo je še, da ob branju nosi zaščitno masko,« so navodila NIJZ povzeli na obrtni zbornici.