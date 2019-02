FOTO:S soliranjem na volitvah lahko ostanejo brez poslancev

Ljubljana ­– LMŠ bo na majskih evropskih volitvah nastopila samostojno, medtem ko bosta SMC in SAB najverjetneje imeli skupno listo. Čeprav je prvak Desusa Karl Erjavec – stranka je bila v soboto sprejeta v Alde – pred nedavnim naapovedal, da če bi se povezovanje trojčka izjalovilo, obstaja možnost, da bi na volitvah s katero od njih nastopila njegova stranka, je včeraj za Delo dejal, da jih povezovanje ne zanima in da bodo šli na volitve samostojno.Odločitev LMŠ ni logična, saj je podvržena notranjepolitičnim odnosom in interesom, je prepričan politični analitik Andraž Zorko. Bolj kot trenutna javnomnenjska podpora ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.