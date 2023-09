S spletnimi nakupi je alkohol mladoletnim postal še lažje dostopen

Julija je Zveza potrošnikov Slovenije izvedla pregled prodaje alkoholnih pijač po spletu. Alkohol so naročili v desetih spletnih trgovinah, med katerimi so tako specializirane za prodajo alkoholnih pijač kot tudi trgovske verige s spletnimi trgovinami. Kljub temu da jih je naročila in prevzela mlada oseba, niti en dostavljavec ni preveril njene starosti. Naročanje po spletu mladim tako omogoča lahek dostop do alkohola, zaskrbljeno ugotavljajo.

Trgovci mladoletnim ne preprečujejo učinkovito dostopa do alkohola. Tretjina prvič pije že pred trinajstim letom. Najmanj enkrat na teden pije vsak četrti 17-letnik.

Čeprav dr. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje meni, da imajo velik vpliv starši in odrasli nasploh, od katerih mladi prevzamejo pivske navade, opozarja, da je lahka dostopnost alkohola bistvena za razširjenost alkohola med mladoletniki. Več kot 80 odstotkov mladih je v raziskavi namreč zatrdilo, da bi zlahka prišli do alkohola. Spletno naročanje je sicer zgolj najnovejši način dostopanja do alkoholnih pijač. Te so številnim mladim namreč zlahka dostopne tudi doma, je opozorila.

Vendar niti v običajnih, ne le spletnih trgovinah mladim ni posebej težko kupiti alkohola. Mladinska zveza Brez izgovora (BI) že deset let preverja dostopnost alkoholnih pijač mladoletnim osebam in otrokom. V raziskavi so ugotovili, da je bil alkohol v trgovinah mladoletnikom prodan v 54 odstotkih poskusov nakupa. Kljub temu da se ta številka od lanskega leta do letos ni spremenila, pa kljub vsemu predstavlja znatno izboljšanje glede na rezultate izpred desetih letih, ko je mladoletnikom v raziskavi alkoholne pijače uspelo kupiti v 90 odstotkih primerov.

Redno pije vsak četrti 17-letnik

Večina mladostnikov v Sloveniji se sreča z alkoholom do petnajstega leta, približno tretjina pa jih je prvič pila že pred trinajstim letom. Po podatkih NIJZ, ki sicer segajo v leto 2018, alkohol pije najmanj enkrat na teden vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik v Sloveniji. Mladostniki sicer v zadnjih letih pijejo nekoliko manj, kot so nekoč, vendar je Slovenija v svetovnem merilu še vedno med državami z najbolj razširjeno uporabo alkohola med mladimi. Tudi odrasli ne zaostajajo, saj vsaj občasno pije 80 odstotkov prebivalcev Slovenije, kar znatno presega povprečje v Evropski uniji, kjer pije le okoli 60 odstotkov.

Mladi pijejo alkohol predvsem zato, da se sprostijo. FOTO: Mavric Pivk/Delo

»Mladi pijejo alkohol predvsem zato, da se sprostijo, zaradi preobremenjenosti s šolo,« pa tudi za izboljšanje razpoloženja ali iz dolgčasa,« je pojasnila Roškarjeva. »Najpogostejši vzrok za abstinenco med mladimi pa je strah, da bi se v pijanosti z neprimernim vedenjem osramotili, ne pa skrb za zdravje,« je dodala.

Priporočajo spremembe

Ker postopki preverjanja, ki jih uporabljajo spletni prodajalci alkohola, ne preprečujejo prodaje mladoletnikom, ZPS in BI trgovce pozivata, naj ustrezno izobrazijo dostavljavce, da bodo dosledni pri preverjanju starosti naročnikov in pakete, ki vsebujejo alkohol, ustrezno označijo. Obenem opozarjata, da bi bile potrebne tudi zakonske spremembe. Po sedanji ureditvi je namreč prodajalec oziroma dostavljavec tisti, ki nosi največjo odgovornost za preverjanje starosti, čeprav bi odgovornost za to moral nositi tudi trgovec, saj dostavljavci pogosto niti ne vedo, kaj dostavljajo. Zavzeli so se tudi za boljše označevanje alkoholnih pijač, ki bi po njihovem morale biti opremljene s podatki o energijski in hranilni vrednosti ter opozorilom o škodljivosti uživanja alkohola, podobna tem, ki jih morajo nositi tobačni izdelki.

Spletno naročanje je mnogim olajšalo tudi dostop do prepovedanih drog, saj si jih je mogoče zlahka naročiti kar v paketu na dom. Policija ugotavlja »trend uporabe paketnih in poštnih storitev za pošiljke, v katerih se skrivajo prepovedane droge«. Kot opažajo, si »večino sintetičnih drog osebe lahko naročijo po spletu na odprtih spletnih straneh, prek socialnih omrežij ali darkneta, dostavljajo pa jih različne dostavne službe kot poštne in paketne pošiljke«.