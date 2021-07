S spletno aplikacijo Wayv do prevoza po morju

V nadaljevanju preberite:

Z julijem je zaživela spletna platforma Wayv, ki prek aplikacije ponuja možnost ladijskih prevozov po sistemu Uberja. Razvilo jo je koprsko podjetje Emigma. Kako je mogoče dostopati do te storitve kot uporabnik in kako se je sistemu mogoče pridružiti kot ponudnik pomorskih prevozov? Kako je poskrbljeno za varnost in kakšne so cene?

Cena je stvar dogovora

752

potnikov se je od začetka meseca že registriralo v sistem Wayv.

Kako dostopati do storitve?

»Včeraj sta na primer naročila prevoz iz Izole v Portorož dva prijatelja, ki sta se peš sprehodila v eno smer, za nazaj pa sta izbrala morsko pot,« je navedel, ponudnik v okviru spletne platforme Wayv, ki je ta mesec vzpostavila ponudbo prevozov po slovenskem morju.Projekt, pri katerem je za razvojni del poskrbelo koprsko podjetje Emigma, je sofinanciran z evropskimi sredstvi in poskuša spodbuditi pomorske povezave krajev v slovenski Istri. »Gre za dodatno turistično ponudbo, ki je na voljo našim gostom,« je poudarilaiz portoroškega turističnega združenja, ki je skupaj z izolskim turističnim združenjem partner pri projektu. Prevozi pa utegnejo biti zanimivi tudi za domačine, če se, denimo, želijo izogniti cestnim zamaškom, stiski s parkiranjem ali izkusiti nekaj posebnega. »Pri prevozih po morju te lahko vselej doleti nepredvideno. Ko smo se podali na poskusno pot, je tako močno pihal maestral, da smo bili vsi mokri, kaj šele da bi naredili kakšno promocijsko fotografijo,« se je posmejal, predstavnik Emigme.Platforma je zasnovana po vzoru sistema Uber s prilagoditvami na morski prevoz. Vsa komunikacija in plačila potekajo prek aplikacije, kar omogoča nadzor, hkrati pa je tudi varneje in zanesljiveje za uporabnike, izvemo. Obvezni pogoji za vse sodelujoče prevoznike so ustrezen izpit in oprema, sklenjeno zavarovanje potnikov ter registrirana gospodarska dejavnost. Izvorna ideja je bila tudi spodbuditi ribiče, da bi v poletnem času prišli do dodatnega vira prihodka.Na strani ponudnikov trenutno sodeluje 11 plovil, dodatni štirje pa so v fazi preveritve. »Želimo predvsem povečati število ponudnikov, da bi lahko storitev v polni meri zaživela. Do konca poletja računamo, da nam bo skupno uspelo pridobiti okoli 20 lastnikov plovil, optimalno pa bi bilo povečanje na kakšnih 50,« ocenjuje Arturo Steffe. Do zdaj so skupno izvedli okoli dvajset prevozov, kar je za začetek spodbudno in kaže, da trg potrebuje tako storitev.Cene prevoza ni mogoče določiti vnaprej, saj je ta odvisna od vsakega povpraševanja in ponudbe posebej. »Sam za relacijo med Koprom in Izolo načeloma računam pet evrov po osebi, a je razlika, če se tisti trenutek nahajam na mestu odhoda ali pa se tja pripeljem od drugod. Do zdaj sem še vse prevoze opravil v svoj minus, saj moramo čim več voziti, da se storitev prime,« omeni Steffe, ki ima skupaj s sinomv ponudbi tri plovila – motorni čoln, pasaro in motoriziran gumenjak. »Cena se seveda razlikuje tudi od plovila do plovila, tako z vidika komoditete kot dolžine vožnje,« pojasni. Prevoz je mogoče naročiti le z uporabo kreditne kartice, ob prejemu ponudbe pa je razvidno, za katero plovilo gre, naveden je tudi telefonski kontakt lastnika. Plovila sicer ni mogoče samostojno najeti. »Pri razvoju projekta smo veliko pozornosti namenili varnosti in za ta namen smo za ponudnike organizirali tudi usposabljanja,« doda Steffe. Na zagonom projekta je ves čas bedela uprava za pomorstvo, ki je določila tudi 19 vkrcnih mest na slovenski obali.»Z vidika uporabnika je do storitve mogoče dostopati tako, da si naložimo aplikacijo Wayv in oddamo povpraševanje. Počakamo na odgovor ponudnika, s katerim se nato lahko dogovorimo za prevoz,« pojasni Vatovec. Ponudniki storitev pa se lahko prijavijo prek njihove spletne strani Wayv.si . Aplikacija deluje v slovenščini, italijanščini in angleščini. Projekt je ovrednoten na nekaj manj kot 200.000 evrov, od tega znaša sofinanciranje evropskega sklada za razvoj dobrih 145.000 evrov.