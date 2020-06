FOTO:S Spominčico pod krošnje s knjigo

Ljubljana – V Savskem naselju v Ljubljani, kjer domuje Spominčica – Alzheimer Slovenija, so v ponedeljek odprli novo enoto Knjižnice pod krošnjami. Vrata knjižice, katere delovanje bo odvisno od vremena, so popestrili z glasbeno točko in zadovoljnimi udeleženci odprtja.Že ob otvoritvenem nagovoru je Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica – Alzheimer Slovenija, povedala, da je knjižnica pod krošnjami projekt, ki so ga »odprli« ob sedežu Spominčice, tudi priložnost, da se z okoljem in krajani še bolj zbližajo in jih tudi ozaveščajo o dejavnosti Spominčice. Seveda je to tudi Demenci prijazna točka, ...