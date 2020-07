S športom nad tabuje o sladkorni bolezni

Ljubljana – Število sladkornih bolnikov po svetu narašča zaradi staranja prebivalstva, daljše življenjske dobe, manjše umrljivosti, pa tudi večjega deleža odkritja te bolezni. Je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni, njena dobra urejenost pa je bistvena za kakovost posameznikovega življenja. Do 21. julija poteka akcija ozaveščanja o tej bolezni z naslovom Darujem kilometre, ki je tudi dobrodelna, saj bodo z zbranimi sredstvi pomagali socialno šibkejšim bolnikom.O tem, kako pomembni sta pri sladkorni bolezni kultura gibanja in urejena prehrana, kako se kažejo zapleti, kakšnega pomena je ozaveščanje o bolezni in kaj ...