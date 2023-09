S strategijo proti nasilju nad starejšimi

V nadaljevanju preberite:

»Raziskave kažejo, da je veliko več nasilja nad starejšimi za domačimi zaprtimi vrati, tudi osamljenosti, zanemarjenosti in še česa, istočasno pa težko spregovorijo,« opozarja Darinka Klemenc iz Društva Srebrna nit, ki kot predstavnik civilne družbe sodeluje v skupini, ki jo je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac sklical za pripravo celovite strategije učinkovitega boja proti nasilju nad starejšimi.

Dogodki v domu za starejše občane Trebnje, ko se je dijakinja na počitniški praksi izživljala nad dvema varovancema, to posnela in objavila na tiktoku, so bili neposredni povod za to, da je več pozornosti javnosti usmerjene v temo zaščite starejših pred nasiljem, in tudi za posvet o pripravi ukrepov, na katerega je ministrstvo za solidarno prihodnost povabilo različne institucije, ki so dejavne na tem področju.