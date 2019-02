S trga se umikajo dodatne količine spornega kebaba

Distributer kebaba poljskega proizvajalca s trga umika še dodatne količine kebaba, v katerem je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrdila navzočnost salmonele in ostankov zdravila ketoprofen. Sporno meso je bilo namreč uporabljeno tudi pri istem proizvodu drugih količin, ki so že bile distribuirane.Kot so zapisali na spletni strani uprave, jih je nosilec dejavnosti obvestil, da je proizvajalec kebaba meso, ki se je uporabilo v proizvodnji spornega lota kebaba, uporabilo tudi v proizvodnji istega proizvoda drugih količin. Ta pa so že bila distribuirana drugim nosilcem dejavnosti.Uprava je sicer v vzorcu mesa iz lota neto teže pet kilogramov, ki sicer ni doseglo potrošnikov, potrdila tako navzočnost salmonele kot tudi ostankov zdravila ketoprofen. Distributer tako odpoklicuje goveji doner kebab prozvajalca Efes-pol Fedai Simsek Sp.Zoo z neto težo 10, 15 in 20 kilogramov. Vse količine imajo oznako lota 191219 ter rok uporabe 19. december 2019.Kot je za Radio Slovenije pojasnila direktorica inšpekcije za varno hrano, so podatke o tem sporočili v sistem hitrega obveščanja. Kot je dodala, je takoj stekla akcija od distributerja do proizvajalca, prav tako so v tem tednu obvestili vse slovenske prejemnike tega kebaba, da so ga umaknili iz prodaje. Sedaj pa se izvaja umik in kontrola umika, je pojasnila.