  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je pozdravila dogovor o uresničitvi prve faze mirovnega načrta za Gazo. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je pozdravila dogovor o uresničitvi prve faze mirovnega načrta za Gazo. FOTO: Blaž Samec
    Uroš Esih
    9. 10. 2025 | 18:33
    9. 10. 2025 | 18:38
    4:40
    A+A-

    Slovenska politika je podprla uresničitev prve faze načrta za prekinitev ognja v Gazi. Vendar obstajajo pomembne politične in ideološke razlike med odzivom propalestinsko usmerjene vladne strani in opozicijo, pri čemer je predsednik SDS Janez Janša tesen politični zaveznik izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja

    Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je podprla dogovor o uresničitvi prve faze mirovnega načrta za Gazo. Želi si, da bi vodila v uresničitev rešitve z dvema državama. Vlada Roberta Goloba od začetka to rešitev podpira, zaradi tega je vlada lani junija ne nazadnje priznala tudi palestinsko državnost. »Trpljenje se mora končati. Moramo izkoristiti to priložnost, da bi odprli pot do rešitve z dvema državama,« je Tanja Fajon pohvalila diplomatska prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

    Da je dogovor o premirju med Izraelom in Hamasom pomemben prvi korak, ki ga je treba podpreti, menijo tudi v vladni Levici, ki si ves čas prizadeva za sprejetje še ostrejših ukrepov proti Izraelu, kot jih je sprejela vlada. »Prva faza – umik izraelskih sil in omogočanje vstopa humanitarne pomoči pod okriljem ZN v Gazo je nujni prvi pogoj za delno olajšanje trpljenja prebivalcev Gaze,« pravi vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner, hkrati pa poudarja, da bodo ključna pogajanja o nadaljnjih fazah, predvsem ohranjanje pritiska na Izrael, da se dogovor izvaja, predaja oblasti palestinski upravi, konec okupacije na vseh palestinskih ozemljih in pot do rešitve z dvema državama.

    Mirovni sporazum zagotavlja varnost in interese Izraela.

    Zunanja ministrica si želi, da bi sporazum vodil v uresničitev dveh držav.

    Janez Janša je podprl demilitarizacijo Gaze.

    Dogovor, katerega politični boter je njegov politični zaveznik Donald Trump, je z besedo »končno« pospremil tudi predsednik SDS Janez Janša. K temu je dodal, da dogovor izraža tudi močno vodstvo izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja, ki je prav tako tesen Janšev zaveznik. »Naj izpustitev talcev in okrepljena humanitarna pomoč prebivalcem Gaze tlakujeta pot za stalno demilitarizacijo Gaze in trajen mir,« pravi Janša, ki pa rešitve z dvema državama ne omenja, saj je ne podpira.

    Rešitev ene države

    »Kar se tiče palestinske državnosti ali rešitve z dvema državama, lahko vidimo, da sam mirovni sporazum ne vsebuje ideje Združenih narodov oziroma njihovih resolucij, ki govorijo o dveh državah,« ugotavlja mednarodni politolog s Fakultete za družbene vede UL dr. Faris Kočan. Palestinska državnost je po njegovem mnenju v sporazumu pogojena s toliko dejavniki, vključno z izraelsko končno odobritvijo, da postaja zelo jasno, da dogovor v praksi preprečuje kakršenkoli potencial palestinske državnosti.

    Pa da je mirovni sporazum narejen na način, da skrbi predvsem za varnost in stabilizacijo Izraela. Po drugi strani pa sporazum Palestincem ne daje garancij za to, da bi kadarkoli lahko prišlo do samostojne uprave: »To samostojno upravo bi tudi moral potrditi Izrael, kar spet kaže na to, da gre v prvi vrsti za izraelsko varnost in izraelsko stabilnost«. V tem kontekstu so vse tiste države, ki so iskreno zavezane ideji rešitve z dvema državama, tudi Slovenija, na neki način izgubile ali pa so privolile v rešitev ene države.

    Mirovni dogovor v praksi preprečuje kakršenkoli potencial palestinske državnosti.

    Faris Kočan

    Po mnenju vrha slovenske politike Izrael v Gazi izvaja genocid. »Genocid se s sporazumom lahko zaključi, a presoja o samem genocidu še zdaleč ni zaključena. Če ima vlada resen namen vztrajati pri načelih mednarodnega prava, mednarodne pravičnosti, solidarnosti in suverene enakosti držav, bo gotovo morala še naprej podpirati vse procese in se verjetno tudi pridružiti tožbi,« Kočan odgovori na vprašanje, ali naj vlada še naprej razmišlja o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

    Dogovor med Izraelom in Hamasom je podprla celotna mednarodna skupnost.
    Boštjan Videmšek 9. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Tesnobno čakanje na prvo fazo prekinitve ognja

    Bela hiša zahteva pospešek, toda ovir za sklenitev dogovora je še veliko.
    Boštjan Videmšek 8. 10. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jared Kushner

    Kaj dela Trumpov zet na mirovnih pogajanjih za Gazo?

    Jared Kushner, sin večkrat obsojenega zločinca s podjetniško žilico, se je s Trumpovo najstarejšo hčerko Ivanko Trump poročil leta 2009.
    8. 10. 2025 | 12:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelPalestinaTanja FajonBenjamin NetanjahuVojna v GaziJanez Janša

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    9. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Sredozemlje zahteva rešitev z dvema državama v Palestini

    Poleg Macrona, Sancheza in Melonijeve bo poseben gost na vrhu voditeljev jordanski kralj Abdulah II.
    Boris Šuligoj 9. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Maljevac miri, opozicija za ustavitev plačevanja prispevka

    Počasno izdajanje odločb, a naj bi se premikalo. Deset občin dogovora z izvajalcem še nima.
    Barbara Eržen 9. 10. 2025 | 18:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    MED9

    Sredozemlje zahteva rešitev z dvema državama v Palestini

    Poleg Macrona, Sancheza in Melonijeve bo poseben gost na vrhu voditeljev jordanski kralj Abdulah II.
    Boris Šuligoj 9. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna oskrba

    Maljevac miri, opozicija za ustavitev plačevanja prispevka

    Počasno izdajanje odločb, a naj bi se premikalo. Deset občin dogovora z izvajalcem še nima.
    Barbara Eržen 9. 10. 2025 | 18:18
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo