SAB o prisluhih: V naključja ne verjamemo več

»Ne izključujemo možnosti, da bi prihajalo do prisluškovanja. Vsekakor pa takšne aktivnosti ostro zavračamo in se od njih distanciramo. Če obstaja vsaj en odstotek možnosti, da se taka nezakonita prisluškovanja izvajajo, jih je treba raziskati,« je danes izpostavil generalni sekretar SABin ob tem navedel, da sam ne verjame več v naključja. Ob tem je izpostavil, da ga je v nedeljo ob polnoči takoj, ko je zapeljal s parkirišča, policijska patrulja ustavila in uporabila preiskovalne metode.»Metode so bile nenavadne, zasliševali so tudi sopotnika in kar se tiče nas, v naključja ne verjamemo,« je dejal Pavlič in dodal, da je nenavadno, da se je o prisluhih in zasledovanju pisalo v ponedeljek, dan pred tem pa se je to zgodilo.»Absolutno pričakujemo odgovore, ne samo v tem primeru, ampak nasploh. Ali se v Sloveniji res dogajajo stvari, o katerih se piše, ker v naključja ne verjamemo več,« je še dodal Jernej Pavlič.O komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki je včeraj odpravil nenapovedan nadzor na policiji , pa je generalni sekretar povedal, da ima ta nalogo raziskovanja oziroma nadzorovanja in je prav, da to opravlja skladno s pristojnostmi. O državnem sekretarju v kabinetu predsednika vladepa je povedal, da bo »oseba, ki se je metod dela učila pri, težko komentirala, kako delujejo na drugi strani, če sta pred tem delovala skupaj oziroma se je on teh metod učil pri njem«. »Ne verjamem, da je te metode dela pozabil,« je še navedel.Tudi vodja poslanske skupine NSikot vodja poslanske skupine Desussta se strinjala, da je sume treba preiskati. Vodja poslanske skupine SMCpa je navedel, da so z zadevo seznanjeni z medijev, a meni, da se »juha ne bo pojedla tako vroča, kot se skuha«.Predsednik državnega zbora in prvak SDje pozval h umiritvi strasti. »Zakonodaja daje pravice in dolžnosti. In dolžnost, ki jo v tem trenutku vidim je, da se sume razčisti. Morda bomo na koncu ugotovili, da so ti neutemeljeni, a tudi to je treba ugotoviti. V politiki se je namreč razvilo slabo vzdušje ... Namesto, da bi se pogovarjali o ljudeh in iskali točke, kjer se politika lahko združi, se zadnje dni in tedne le še prepira. To je škodljivo za Slovenijo.«Poslanec Levicapa je bil mnenja, da gre za politično aferaštvo: »Če bi šlo za karkoli resnega, se tega ne razrešuje tako, da v čakalnico pošlješ Žana Mahniča.«