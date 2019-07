Šabeder je napovedal soglasje k imenovanju Poklukarja na čelo UKC Ljubljana

Jeseniško bolnišnico bo začasno vodila sedanja strokovna direktorica

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice je na današnji izredni seji za v. d. direktorice imenoval sedanjo strokovno direktorico bolnišnice Anjo Jovanovič Kunstelj. Ta bo vodenje jeseniške bolnišnice prevzela po odhodu sedanjega direktorja Janeza Poklukarja na čelo ljubljanskega kliničnega centra.

Janez Poklukar, kandidat za generalnega direktorja Kliničnega centra. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Minister za zdravjeje v pogovoru za Radio Slovenija napovedal, da se bo v ponedeljek srečal z, ki ga je svet UKC Ljubljana izbral za novega generalnega direktorja. »Veseli me ta izbor,« je dejal minister, ki je napovedal, da bo Poklukar pri reformah v kliničnem centru imel podporo ministrstva.Danes sicer zaseda tudi svet Splošne bolnišnice Jesenice, ki obravnava prošnjo Poklukarja za njegovo razrešitev z mesta direktorja bolnišnice. Ker je bolnišnica ravno v minulih dneh izšla iz sanacije, pa bo zeleno luč za razrešitev Poklukarja najprej morala dati vlada, preden lahko da Šabeder soglasje k njegovemu imenovanju na čelo ljubljanske. UKC Ljubljana je namreč ena od bolnišnic v sanaciji, zato mora soglasje k imenovanju vodstva dati minister.V radijskem pogovoru je Šabeder spomnil, da je svet UKC Poklukarja potrdil soglasno, saj ocenil, da je pripravil najboljši program med prijavljenimi kandidati. »Vesel sem, da je se je prijavil in da je bil izbran,« je dejal.Minister verjame, da bo Poklukar nadaljeval že začete spremembe v kliničnem centru ter da bo znanje in izkušnje, ki jih je v petih letih nabral z vodenjem jeseniške bolnišnice, prenesel v Ljubljano.Med nasveti, ki bi jih Šabeder ponudil svojemu nasledniku, so med drugim to, da naj bo vztrajen in naj enakopravno obravnava vse poklicne skupine. Po ministrovi oceni bodo najtežji izzivi v UKC urejanje odnosov, nadaljevanje sanacije, krajšanje čakalnih vrst in naložba v zastarelo opremo.Šabeder je v pogovoru za radio spregovoril tudi o nalogah in izzivih, ki ga čakajo na ministrstvu. Prvi med njimi je zagotovo sprejetje aneksa dve k splošnemu dogovoru, ki ga bo vlada obravnavala v četrtek. Za ministrstvo je bilo ključno, da so v drugem aneksu določili nagrajevanje timov, ki presegajo normativ 1895 glavarinskih količnikov, določen z aneksom ena. Za nagrajevanje bo v letošnjem letu tako namenjenih pet milijonov evrov, kar v celem letu pomeni od 10 do 12 milijonov evrov, je pojasnil Šabeder.Minister je med drugim dejal, da ni preveč zadovoljen z razrezom proračuna za ministrstvo za prihodnji dve leti. »Želje in potrebe so vedno večje,« je dejal. Dodal je, da ima podporo premierja, ki da se zaveda pomembnosti zdravstvenega resorja, korektno pa je tudi sodelovanje z drugimi ministri.»Zdravje ne sme biti politična, ampak zdravstvenega tema,« je še poudaril Šabeder, za katerim je dobrih sto dni ministrovanja.