Šabeder pritiska na dobavitelje

Ljubljana – Ljubljanski klinični center je 1700 dobaviteljem poslal poziv, naj cene znižajo za desetino. Nekateri so se odzvali pozitivno, med njimi tudi ljubljanska medicinska fakulteta.Medicinska fakulteta (MF) je četrti največji dobavitelj ljubljanskega kliničnega centra (UKCL). Po podatkih Erarja je od UKC v letih 2006–2016 v povprečju na leto dobila dobrih trinajst milijonov evrov, leta 2017 pa trikrat več oziroma dobrih 34 milijonov, saj ji je klinični center z denarjem, ki ga je dobil z intervencijskim ukrepom, vrnil 17 milijonov evrov dolga.Pomemben, a predrag partnerMedicinska fakulteta oziroma njeni inštituti – za ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.