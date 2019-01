Šabeder uresničuje kadrovske napovedi

Petnajst dni za odločitev



Malo denarja, veliko odgovornosti

Ljubljana –, poslovni direktor interne klinike, se mora v naslednjih dneh odločiti, ali bo sprejel ponudbo za novo delovno mesto znotraj ljubljanskega kliničnega centra.Generalni direktornadaljuje s kadrovsko čistko med direktorji, o kateri smo v Delu poročali decembra. Tedaj je potrdil, da namerava zamenjati tri ključne direktorje. Poleg Lazareviča inše, ki je zadnje leto vršilec dolžnosti. Tavčar je kot direktor kirurške klinike decembra odstopil sam, medtem ko se Lazarevič – direktor z dvajsetletnim mandatom, menda ni dal odgnati povsem zlahka. Na napoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v kateri so mu med drugim očitali, da ni dosegel poslovnega plana, je podal ugovor. Vodstvo UKC ga je zavrnilo in mu pretekli teden prek zunanje odvetniške hiše vročilo odpoved pogodbe.Lazarevič je zdaj na dopustu in dogajanja ne komentira. Decembra je za Delo povedal, da interna klinika, ki jo vodi, posluje stabilno in dobro: »Po devetih mesecih smo v plusu. Ne vem, zakaj bi odstopil.« Ker torej ni odstopil sam, so mu odstop spisali v kadrovski službi UKC. Dolžni so mu bili ponuditi novo delovno mesto, saj ima pogodbo za nedoločen čas. Kaj naj bi v kliničnem centru počel v prihodnje, ni znano, saj je zadeva še v postopku in je ne morejo pojasnjevati. Lazarevič se mora v roku 15 dni odločiti, ali bo ponudbo sprejel, sicer začne teči odpovedni rok.V sistemu kliničnega centra naj bi bila prav ena od večjih kadrovskih anomalij ta, da imajo vsi direktorji pogodbo za nedoločen čas, medtem ko je pogodba generalnega direktorja vezana na čas trajanja mandata.In kdo bo po odhodih usidranih direktorjev prevzel vodenje klinik? Za vodenje kirurške klinike so pooblastili, poslovnega direktorja pediatrične klinike. Nekdanji direktor Tavčar je v UKC postal vodja službe za korporativno varnost. Od 11. januarja, ko je bila Lazareviču vročena odpoved, je za vodenje interne klinike pooblaščen, poslovni direktor kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo.Začetna osnovna plača poslovnega direktorja je uvrščena v 47. plačni razred, kar znaša dobrih 2600 evrov bruto.