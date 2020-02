Šabeder vztraja, situacija zaradi koronavirusa resna, a v Sloveniji ni razloga za preplah

Koliko je bilo doslej testiranj, težko ocenjuje

V Sloveniji ta trenutek ni potrjenega primera okužbe s koronavirusom in ni razloga za preplah, je danes zagotovil minister za zdravje. Vendar pa, kot je opozorila infektologinja, skoraj ni več dvoma, da se bo virus pojavil tudi pri nas. Vlada bo v ponedeljek sklicala sekretariat sveta za nacionalno varnost.Kot je še dejal minister na novinarski konferenci, ne želi, da koronavirus postane politična tema. »Gre za resno situacijo, ki se dogaja ne samo v Evropi, ampak tudi drugje po svetu,« je dejal. Dodal je, da se je po uradnih podatkih italijanskih oblasti v Italiji z virusom okužilo 124 ljudi.Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje spomnila, da se končuje prvi del počitnic, ki so ga nekateri preživeli tudi v tujini. Vsem potnikom, ki so prispeli iz severnih italijanskih pokrajin, priporoča, naj se opazujejo in v primeru temperature nad 38 stopinj, kašlja in težjega dihanja kontaktirajo svojega izbranega zdravnika ali dežurno službo.Posebni ukrepi poleg samoopazovanja za zdaj po njenih besedah niso predvideni. Vsi izvajalci na primarni zdravstveni ravni so bili z ukrepi po njenih besedah že seznanjeni. Prav tako so bolnišnice, kjer bi bili posamezni bolniki lahko hospitalizirani, pozvali, naj še enkrat preverijo svoje načrte za prilagoditev dejavnosti, ki jih tudi sproti prilagajajo situaciji.Kot je zatrdila državna sekretarka, trenutno potrjenega primera koronavirusa v Sloveniji še nimamo. Glede na razvoj dogodkov pa se bodo sproti odločali o dodatkih ukrepih, denimo o okrepljenem testiranju.Ob tem je vse pozvala, naj spremljajo informacije na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki se sproti in 24 ur na dan posodabljajo. Ne nasedajo naj provokacijam, ki se pojavljajo, in naj spremljajo uradne podatke.Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc pa je poudarila, da skoraj ni več dvoma, da se bo novi koronavirus pojavil tudi v Sloveniji. Se pa zdravstvene ustanove na takšno možnost pripravljajo. Njihova klinika je že pospešila aktivnosti glede priprave na sprejem prvega bolnika.»Dogovorjene so vse poti, tudi katere preiskave bodo izvajali pri nas. Pripravljenih je nekaj postelj, tudi v intenzivni terapiji. Dodatne postelje bomo pripravili preko tega tedna,« je navedla.Ko je govor o manjšem številu bolnikov, je Lejko Zupančeva omenila možnost hostpitalizacije 10 ali 20 bolnikov na enem od oddelkov njihove klinike, teoretično lahko tudi več. Prav tako so sposobni zagotoviti 10 intenzivnih postelj. »Mislim, da bi to moralo biti za primer manjšega izbruha zadosti,« je dejala. Če bi prišlo do množičnega izbruha, pa so postopki po njenih besedah povsem drugačni, tudi v vključitvijo Civilne zaščite in ostalimi mehanizmi.Zatrdila je, da ima kader na njihovi kliniki kljub kadrovskem primanjkljaju visoko moralo. »Vsi so pripravljeni sodelovati. Pričakujemo pa morda še vključitev dodatnega kadra, morda iz vojaške sanitete, kjer so tudi usposobljeni ljudje in nam bodo morda pomagali, če bomo prišli v kadrovsko stisko,« je dodala.Koliko je bilo doslej testiranj, Lejko Zupančeva težko ocenjuje, na njihovi kliniki jih ni bilo več kot sedem ali osem. Kot je zatrdila, pa je Slovenija, kar se testiranj tiče, zelo dobro oskrbljena, saj potekajo v treh laboratorijih. Trenutno pa v Sloveniji po njenih informacijah sicer ni nikogar s sumom na okužbo.Panika in strah po njenih besedah nista potrebna. Če so bile osebe v »epidemiološko ta hip vročih področjih«, naj se opazujejo in posvetujejo z zdravstveno službo.z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zagotovila, da se vsi štirje Slovenci z ladje Diamond Princess, ki so se vrnili v Slovenijo, dobro počutijo, prav tako Slovenca, ki sta zaradi okužbe hospitalizirana na Japonskem.Da bi se pred morebitno okužbo ustrezno zavarovali, pa Sočanova priporoča redno umivanje rok, redno čiščenje površin in nasploh ukrepe, ki veljajo za omejevanje prenosa okužbe. Če nekdo nima znakov bolezni, samoizolacija ni potrebna, prav tako na NIJZ za zdaj ne odsvetujejo potovanj. Če takšne znake kdo opazi, pa naj omeji stike z drugimi, tudi z družinskimi člani, če je treba, je dodala.Izvršni sekretar Slovenskega zdravniškega društva Matija Cevc pa je ob tem opozoril, da se po nekaterih delih pojavljajo plakati, ki v imenu Slovenskega zdravniškega društva pozivajo državljanke in državljane k preventivnim pregledom. Kot je poudaril, društvo ni izdalo nikakršnega plakata. »To akcijo označuje kot skrajno zavržno,« je dejal. Sklepa, da skušajo nekateri v času, ko so ljudje v stiski, dodatno zaslužiti.