Saharski prah nad Slovenijo: več delcev v zraku, več težav z dihanjem

Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, je prek družbenih omrežjih sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Modelski izračuni kažejo, da se bo puščavski prah danes zadrževal predvsem v višinah. V petek pa pričakujejo povišane ravni delcev PM 10 tudi pri tleh.

Puščavski prah občutno prispeva k zvišanju ravni delcev PM 10 v ozračju. Podatki Arsa o onesnaženosti zraka kažejo, da je bilo danes med 13. in 14. uro največ delcev PM 10 v Zagorju, in sicer 17 mikrogramov na kubični meter. Na merilni postaji Nova Gorica Grčna so izmerili 14, v Črni na Koroškem pa 13 mikrogramov na kubični meter. Po 12 mikrogramov na kubični meter pa so zabeležili na postajah Brezje pri Grosupljem, Maribor Titova, Celje bolnica in Murska Sobota Rakičan. Na Krvavcu medtem delcev PM 10 niso zabeležili.

Sicer pa je Arso pripravil tudi modelsko simulacijo vertikalnega prereza urnih ravni delcev PM 10, ki je dostopna na njihovih družbenih omrežjih. Nedavna raziskava, v kateri so sodelovali tudi raziskovalci Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, je pokazala, da so koncentracije puščavskega peska v večini Evrope narasle med letoma 2012 in 2021. Povečanja so bila najvišja v južni Evropi in okoli Sredozemlja. Saharski pesek lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in zdravje ljudi, raziskovalci pa trend povezujejo s podnebnimi spremembami.