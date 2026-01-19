Sajovic: Ni znano, kdaj bi slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

Ni še znano, kdaj bi častnika Slovenske vojske lahko odpotovala na Grenlandijo, je danes na Brdu pri Kranju ob robu sprejema za diplomatski zbor v Sloveniji dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Pri tem je izrazil prepričanje, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva.

»V letošnjem letu bo na Grenlandiji potekalo več vaj, več različnih dogodkov in temu bomo prilagajali tudi slovensko moštvo,« je komentiral Sajovic, ki je omenil, da v tem trenutku še niso znane podrobnosti vsebine vojaških vaj na Grenlandiji.

Odločitev o napotitvi sprejeli v soboto

Minister je omenil, da tudi dogodki, kot je današnji sprejem diplomatov, sporočajo, da so »diplomacija, dialog, poziv in zavzemanje za mir ključnega pomena, da pa je treba biti usposobljen in pripravljen, da ga braniš«. Vojaške vaje pa imajo »namen predvsem odvračanja, da do kakršnih koli eskalacij ne pride«.

Sajovic je spomnil še, da ima Slovenija z Dansko že od leta 1998 sklenjen dogovor o sodelovanju na vojaškem področju.

Vlada je na dopisni seji v soboto sprejela odločitev, da na Grenlandijo napoti dva častnika Slovenske vojske, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost pod vodstvom Danske.

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer že vrnili v domovino.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na Trumpove načrte o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, pred kratkim zagrozil z uvedbo novih carin.