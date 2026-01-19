Sajovic: Ni znano, kdaj bi slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Ni še znano, kdaj bi častnika Slovenske vojske lahko odpotovala na Grenlandijo, je danes na Brdu pri Kranju ob robu sprejema za diplomatski zbor v Sloveniji dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Pri tem je izrazil prepričanje, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva.
»V letošnjem letu bo na Grenlandiji potekalo več vaj, več različnih dogodkov in temu bomo prilagajali tudi slovensko moštvo,« je komentiral Sajovic, ki je omenil, da v tem trenutku še niso znane podrobnosti vsebine vojaških vaj na Grenlandiji.
Minister je omenil, da tudi dogodki, kot je današnji sprejem diplomatov, sporočajo, da so »diplomacija, dialog, poziv in zavzemanje za mir ključnega pomena, da pa je treba biti usposobljen in pripravljen, da ga braniš«. Vojaške vaje pa imajo »namen predvsem odvračanja, da do kakršnih koli eskalacij ne pride«.
Prepričan je, da Grenlandija ostaja varna in mirna, Dansko pa je označil za dragocen in pomemben del zavezništva.
Sajovic je spomnil še, da ima Slovenija z Dansko že od leta 1998 sklenjen dogovor o sodelovanju na vojaškem področju.
Vlada je na dopisni seji v soboto sprejela odločitev, da na Grenlandijo napoti dva častnika Slovenske vojske, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost pod vodstvom Danske.
S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer že vrnili v domovino.
Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na Trumpove načrte o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, pred kratkim zagrozil z uvedbo novih carin.
Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na srečanju z diplomatskim zborom na Brdu pri Kranju opozorila, da so suverenost, ozemeljska celovitost in nedotakljivost meja druga, enako pomembna meja, ki je ne bi smeli prestopiti. »Apetiti po prisvajanju ali nadzoru ozemelj drugih držav so nesprejemljivi,« je poudarila. Odločna izjava sedmih držav s sklicevanjem na omenjena načela v primeru Grenlandije je zato po njeni oceni korak v pravo smer.
»Prepričani smo, da mora prevladati razum, da ni nobenega racionalnega razloga, da se med zavezniki vzpostavi situacija, kot je sedanja, in da moramo med zavezniki iskreno in odkrito spregovoriti o takih situacijah (...) z eno samo mislijo v svojih glavah, na kakšen način dejansko okrepiti zavezništvo in ne, na kakšen način zavezništvo razbiti,« je dejal premier Robert Golob.
Odločitev vlade, da na Grenlandijo napoti dva častnika Slovenske vojske, je bila pravilna določitev, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. S to odločitvijo je Slovenija po njenih besedah izrazila jasno podporo tako Grenlandiji kot Danski. »Grenlandija nas vse skrbi, ustvarja se lahko en nevaren presedan,« meni.
Če bo predsednik Trump vztrajal pri nameri, da ZDA zavzamejo del ozemlja Danske, ki je zaveznica ZDA v Natu, »je treba v Evropi zavzeti stališče, da se moramo kot Evropa umakniti iz zavezništva, v katerem si ena članica prisvaja ozemlje druge članice, in vzpostaviti temelje lastne evropske varnosti,« pa je zadevo danes komentiral sokoordinator Levice in minister za delo Luka Mesec.
Dodal je, da Trump deluje proti Evropski uniji, v Levici pa da zagovarjajo samozavestno držo Slovenije in Evrope v svetu.
Komentarji