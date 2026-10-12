Italija je prek evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih RASFF prijavila prisotnost salmonele v češnjevih paradižnikih italijanskega porekla. Obvestilo je označeno kot resno tveganje.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni medtem spremlja nadaljevanje večletnega izbruha okužb s salmonelo Strathcona. Letos so v desetih evropskih državah prijavili več kot 160 novih primerov. Preiskave prejšnjih izbruhov so kot vir okužb opredelile majhne paradižnike s Sicilije, preiskovanje letošnjih primerov pa še poteka.

Kaj to pomeni za slovenske kupce? V pregledanih uradnih virih nismo našli potrditve, da bi bila sporna pošiljka naprodaj v Sloveniji. Tudi samo italijansko poreklo ne pomeni, da je paradižnik okužen. Za prepoznavanje spornih izdelkov so ključni podatki o konkretni pošiljki in obvestila pristojnih služb ter trgovcev.

Na deloindom.si preberite, kaj je doslej znano, katera obvestila spremljati in kako zmanjšati tveganje pri pripravi hrane doma. Predstavljamo tudi znake okužbe in okoliščine, pri katerih je treba poiskati zdravniško pomoč.