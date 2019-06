Salvini: Slovenija in Italija bosta 1. julija začeli skupne mejne patrulje

Na slovenski meji načrtuje Italija skupne policijske patrulje, kot to že izvaja na francoski meji. Njen cilj je zaustaviti nezakonite prehode meja. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Slovenija in Italija bosta s prvim julijem začeli s skupnim patruljiranjem na mejnem območju, je v Rimu v soboto napovedal italijanski premierNa slovenski Generalni policijski upravi so medtem za STA povedali, da je prvi julij res ciljni datum, vendar pa izvedbeni sporazum za to še ni podpisan.»Ustavili smo plovbe čez Sredozemlje. Sedaj zaostrujemo še kontrolo za varovanje kopenskih meja. Po več letih Italija ni več evropsko begunsko zatočišče,« besede Salvinija po podpisu protokola o skupnem delu italijanske in slovenske policije v Rimu povzema avstrijska tiskovna agencija APA.Na slovenski meji načrtuje Italija skupne policijske patrulje, kot to že izvaja na francoski meji. Njen cilj je zaustaviti nezakonite prehode meja.Na Generalni policijski upravi so danes za STA potrdili, da je cilj začetka skupnih mešanih slovensko-italijanskih mejnih policijskih patrulj 1. julij, vendar še ni bil podpisan izvedbeni sporazum, zato ta datum še ni potrjen. Prav tako ni znano, kdaj bi lahko bil podpisan.Število migrantov, ki Italijo dosežejo po t.i. balkanski migrantski poti, je od začetka letošnjega leta poraslo. V Trstu so letos nedaleč od meje s Slovenijo aretirali 782 migrantov, kar je enkrat več kot v enakem obdobju lani, sobotne podatke povzema APA. 121 migrantov so medtem prijeli nedaleč od meje z Avstrijo.Vzpostavitev skupnih patrulj je ob vse večjem številu migrantov, ki z Balkana prek Slovenije ilegalno prehajajo v Italijo, predlagal zunanji ministerNotranji nadzor v schengnu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pred tedni pojasnjeval Cerar.O skupnih policijskih patruljah na meji med državama sta sredi maja v Rimu govorila tudi generalna direktorja slovenske in italijanske policijein