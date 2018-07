"Sam mandata ne bi sprejel, če bi mi večina strank odrekla sodelovanje"

Kaj pravite na kritike, da Borut Pahor na koncu vselej ravna v korist Janeza Janše, tako naj bi ravnal tudi ob včerajšnji prošnji naj se stranke pogovarjajo z Janšo?

Strinjam se, da je v teh razmerah vlado zelo težko sestaviti, a dodajam, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačne slike, tudi če katera od strank izgine ali katera dobi malce več glasov.

Bi vi, če bi bili znova na mestu mandatarja, sprejeli mandat, da v tej razmerah poskusite sestaviti vlado?

Vnaprejšnje izločanje pogovorov s posamezno stranko sicer ni unikum slovenske politike, na čem temelji strah pred Janezom Janšo?

Si upate napovedati izid, bomo vlado dobili v tretjem krogu, bomo šli znova na volitve? Bodo stranke zmogle preseči interese, Slovenija pa morda zadihala z obema pljučnima kriloma, kot pravi Matej Tonin?

Katero programsko področje bo za koalicijo najtrši oreh – šolstvo, davki, zdravstvo ali pokojnine?

Naloga predsednika države ni sestavljanje koalicije, ampak podelitev mandata. Podelitev tega relativnemu zmagovalcu se mi zdi stvar političnega bontona in v zvezi s tem ne vidim nobene podlage za kritiko predsednika države. V tej njegovi nameri ne vidim opredeljevanja do Janše, ampak spoštovanje nekega načela. Normalno se mi zdi, da dobi relativni zmagovalec prvi priložnost. Kaj in kdaj bo z mandatom naredil, je drugo vprašanje.Nerad se postavljam v situacije »če bi«. Leta 1990 je bila moja situacija precej enostavna, ker sta bila koalicija in njen program vnaprej znana. Če bi bil relativni zmagovalec (v našem sistemu je težko računati na absolutnega zmagovalca), bi mandat pričakoval in ga tudi sprejel ter se najprej osredotočil na program. Verjetno pa tega ne bi storil, če bi se večina strank eksplicitno odrekla sodelovanju z menoj. Strinjam se, da je v teh razmerah vlado zelo težko sestaviti, a dodajam, da predčasne volitve ne bi prinesle bistveno drugačne slike, tudi če katera od strank izgine ali katera dobi malce več glasov.Vprašajte, prosim, tiste, ki se ga bojijo. Sicer pa ta igra traja že dolgo časa, glavna igra pa neovirano teče naprej.Za zdaj se vse skupaj bolj vrti okrog oseb kot okrog programa. Priča smo taktiziranju, nezaupanju, programski nejasnosti in velikim osebnim ambicijam. Treba je izpeljati proceduro. Slovenija ne bo dihala z obema pljučnima kriloma, če v koaliciji ne bo relativnega zmagovalca. Stabilno koalicijo imamo lahko samo, če bo v njej nekaj močnih strank.Kaže, da bo velika težava pravna država. Nekatere stranke ne spoštujejo niti avtoritete ustavnega sodišča. Vprašanje zasebnega šolstva ni ideološki, ampak politični problem zaradi nespoštovanja odločitve ustavnega sodišča. Čakalne vrste so seveda velik, vendar nikakor ne glavni problem Slovenije. Naš problem je stanje duha. Te besede v dosedanjih programskih točkah nisem zasledil.