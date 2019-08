Samo Feštajn prosi za dvomesečni odlog

Biograd na Moru. Foto Boris Kovacev / Cropix

Zagorje – V prodajnem postopku izlaškega Hotela Medijske toplice se je zgodil nov zasuk. Najboljši ponudnik, Izlačan Samo Feštajn, ki je pred dobrim tednom napovedal, da zaradi medijskega pritiska odstopa od skoraj polmilijonskega nakupa, si je ponovno premislil. Stečajnega upravitelja Igorja Bončino je zaprosil za odlog podpisa kupoprodajne pogodbe do oktobra.Sama Feštajna smo ujeli »na plaži, pri 35 stopinjah Celzija,« kjer, kakor je dejal, ne razmišlja o ničemer drugem kot o morskih lepotah. Neuradne informacije, da si je glede Medijskih toplic znova premislil, ni želel niti potrditi niti zanikati. Jo je pa za Delo potrdil stečajnik Bončina. Na dopis, ki ga je nedavno poslal Feštajnu oziroma njegovi celjski družbi Global Leasing in s katerim je ponudnika pozval k vplačilu varščine - glede na 455.000 evrov vredno ponudbo gre za 45.500 evrov varščine -, se je kupec odzval z vlogo za dvomesečni zamik podpisa pogodbe, pravi Bončina. O tem je obvestil hipotekarno upnico NKBM, ki se je s Feštajnovim predlogom strinjala, Igorju Bončini pa predlagala, da do tedaj vse dejavnosti okrog prodaje »počivajo«.Bončina bo oktobra bodočega kupca znova pozval, naj v dokaz dobronamernosti sklenitve posla vplača varščino.Na vprašanje, ali gre po njegovem mnenju za pozitiven zasuk v tem kot jara kača dolgem prodajnem postopku, je stečajnik odgovoril: »Šestega poskusa prodaje pred novembrom v nobenem primeru ne bi mogel realizirati …« Očitno pa je Feštajnova ponudba za NKMB dovolj zanimiva, da jo je sprejela kljub dvomesečnemu odlogu vseh aktivnosti. Naj spomnimo, da je Bončina ome njeni banki v stečajnem postopku priznal kar za 833.000 evrov terjatev prvega zastavnega reda.