Reševali izčrpano planinko

Prihajajoči konec tedna bo sončen in zelo topel, v gorah je zato pričakovati precej gneče. Člani Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) in policisti tako znova opozarjajo pohodnike, naj se na pot odpravijo zgodaj, ko so temperature še znosne, s popolno planinsko opremo , za cilj pa naj si izberejo vrhove, ki so primerni njihovim psihofizičnim sposobnostim V letošnjem poletju je število reševanj izjemno veliko, poudarjajo na GRZS. Letos so imeli reševalci do 30. julija 250 intervencij, v katerih so reševali 230 oseb. Deset gornikov je umrlo.S Policijske uprave (PU) Kranj poročajo o včerajšnji intervenciji na poti proti Vrtaški Planini. Helikopterska ekipa je tam namreč reševala obnemoglo in utrujeno planinko. »Ekipa za helikoptersko reševanje je s podporo kranjskogorskih reševalcev na tleh včeraj pozno popoldne na poti iz Mojstane proti Vrtaški Planini reševala tujo planinko, razlog sta bili izčrpanost in slabost. Z vitlom so jo dvignili v helikopter in odpeljali v jeseniško bolnišnico,« je zapisal v poročiluPolicisti tako še enkrat pozivajo k varnemu obiskovanju gora in skrbi za lastno varnost. Samo oprema in volja nista dovolj , varnost v gorah je namreč kombinacija opreme, znanja, izkušenj, zmožnosti posameznika, priprav, odgovornosti in še česa. Prav tako svetujejo, da se v gore ne podajate sami, saj je, kot so še dodali, pomoč daleč.