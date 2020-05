Samo upor lahko ohrani slovenski jezik in narod pri življenju

Nič ni lažje izgubiti kot tisto, kar se nam zdi najbolj samoumevno. Prijatelja, ženo, ljubico, službo ... najlažje izgubimo takrat, ko jih začnemo imeti za samoumevne, kot nekaj, kar bo večno del našega življenja. Številni Slovenci na sončni strani Alp imajo tudi svoj jezik za nekaj samoumevnega. Leta 1933 rojenemu pedagogu, kulturnemu aktivistu in publicistu Francu Kukovici pa se slovenski jezik in obstoj slovenskega naroda nikoli nista zdela samoumevna. Nista se mu mogla, ker se je moral ves čas boriti, da je lahko bral slovensko besedo v javnem prostoru.Rodil se je in živi namreč na senčni strani Alp, v Žitari vasi, na ...