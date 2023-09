Samoupravna rešitev za misijo v Varnostnem svetu OZN

Odpri galerijo

Glede na to, da tako Samuela Žbogarja kot Boštjana Malovrha (desno in levo ob ministrici Tanji Fajon) njuni sodelavci opisujejo kot močna karakterja, je utemeljeno vprašanje, kako bosta vodila približno 30 diplomatov v New Yorku. FOTO: Selcuk Acar Anadolu/Afp