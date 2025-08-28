Samozavest zunanjepolitičnih odločevalcev

V nadaljevanju preberite:

Prva diplomatka je svojim kolegom orisala mračno vizijo ter stanje v svetu in EU. Evropa se po njenem mnenju spopada s pomanjkanjem strateške vizije, kar da na več področjih zmanjšuje njeno učinkovitost. »Več kot govorimo o nujnosti krepitve strateške suverenosti in avtonomije EU, manj je te dejansko opaziti. EU bolj kot geopolitični akter postaja vse bolj geopolitična opazovalka.« Širitev EU pa da poteka prepočasi, ker »so procesi polni ovir in rigidni«.