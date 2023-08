Sanacija ima prednost pred plačnimi nesorazmerji

V nadaljevanju preberite:

Kaj pomeni predlog, da se – zaradi prioritetne sanacije več milijard evrov škode po poplavah – izvajanje plačne reforme začne eno leto pozneje za sporazume, ki jih je vlada sklenila s funkcionarji sodne oblasti ter z učiteljskim in zdravniškim sindikatom? Kljub zamiku implementacije pa rok za dogovor ostaja nespremenjen.

Prihodnji ponedeljek bodo predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja spet sedli za skupno mizo, do takrat naj bi se sindikati tudi opredelili do vladnega stališča, da mora imeti sanacija po uničujočih poplavah prednost pred odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju ter da je odgovor na enormne stiske posameznikov, ki jih je prizadela ujma, zdaj prva naloga države.