Sanacija po požaru bi lahko še vplivala na kakovost zraka.

Zaradi zaznanih nevarnosti za okolje in zdravje ljudi je vodja intervencije ob nedeljskem požaru zaprosil tudi za posredovanje ekološkega laboratorija z mobilno enoto (enota Elme), ki ima sedež na Institutu Jožef Stefan. Poveljnik civilne zaščite je to odobril, in tako je ne glede na prve informacije odgovornih, da se meritve na najbolj izpostavljenih območjih ne izvajajo, enota Elme opravljala meritve neposredne nevarnosti za okoliške prebivalce, in to ves čas od njihove aktivacije do pogasitve požara.

Gasilska intervencija je bila, kot kaže njihovo poročilo, po uri in pol od začetka požara v polnem teku in območje zavarovano. Kot je znano, sta poleg pekarne in prodajnih artiklov gorela tudi strešna konstrukcija in izolacijski material pod pločevinasto streho. Na kraju dogodka je bil zato prisoten vonj, značilen za gorenje umetnih mas. Pri gašenju so uporabili izolirne dihalne aparate, zato po podatkih vodje intervencije nobeden izmed prisotnih gasilcev na intervenciji ni potreboval zdravniške pomoči zaradi vdihavanja dima.

Delavce so pravočasno evakuirali, prav tako so na požar opozorili okoliške prebivalce, ki so že tako dobili opozorilo o slabi kakovosti zraka. Dim je bil zaradi megle manj opazen, v skoraj brezvetrju se je ­širil v zrak in redčil. ­Koncentracija nevarnih plinov naj bi se večala med tlenjem pogorišča – okoli 17. ure in nato proti ­večeru, ko se je megla spuščala. Takrat je bilo ­slabšo kakovost zraka – ­najbolj je bila povišana koncentracija prašnih delcev PM10 in PM2,5 – zaznati tudi drugje po Ljubljani, ne le v neposredni bližini objekta in na izbranih lokacijah v krogu dveh kilometrov v smeri vetra, kjer so opravljali izredne meritve.

Ker ni predvideno, da se bo vreme izboljšalo, potekala pa bo tudi sanacija pogorišča, je možen vpliv na okolje in predvsem ozračje tudi v naslednjih dneh. Zato v poročilu enota Elme predlaga, da se sanacija izvaja v času, ko bo imela čim manjši vpliv na okolico, denimo ko bodo šole zaprte in otroci ne bodo zunaj.

Predlagali so tudi preventivno preveritev prisotnosti morebitnih sajastih delcev zlasti na območju šole in vrtcev ter druge kritične infrastrukture in da se po potrebi izvede čiščenje površin, preveri delovanje prezračevalnih sistemov, zamenja filtre, redno spremlja kakovost zraka in pridobi podatke o vrsti in količini nevarnih snovi, ki jih je podjetje skladiščilo na območju pogorišča. Na podlagi vseh teh informacij je mogoča podrobnejša ocena vpliva na okolje.