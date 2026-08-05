Sanchez in Golob kot trn v peti Netanjahuja in njegovih podpornikov

Gibraltar je nenavaden del sveta, meni Žerdin, sever ožine, ki se od daleč zdi del Španije, namreč pripada Združenemu kraljestvu, jug, ki se zdi del Maroka, pa zaseda španska eksklava Ceuta, je strateško ožino opisal Delov komentator Ali Žerdin. Prav Ceuta je bila v preteklem tednu prizorišče nenavadnega dogodka; v enem dnevu je nekaj deset metrov razdalje v špansko ozemlje iz Maroka preplavalo več deset tisoč migrantov, je spomnil Žerdin. Komentatorja menita, da dogodek zbuja »več vprašanj, kot daje odgovorov«, Maroška uradna verzija razlage trdi, da so dogodek spodbudile objave na družbenih omrežjih, Španska pa, da je plod trgovcev z begunci. Janez Markeš je spomnil, da se je na dogodek prva odzvala italijanska premierka Giorgia Meloni, ki ima sama podobne težave z begunci na ...