  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    Sandi Curk, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Sandi Curk, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko. FOTO: Črt Piksi
    STA
    31. 8. 2025 | 15:55
    31. 8. 2025 | 15:55
    2:09
    A+A-

    V Hruševju pri Postojni potekajo zaščitni ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji. Ti ukrepi bodo omogočili odprtje tamkajšnje lokalne ceste Hruševje-Sajevče-Rakulik, ki bo po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite Sandija Curka predvidoma znova odprta ob 19. uri.

    Z omejitvenimi ukrepi na plazu bo odprta tudi pot do treh hiš na območju, ki so v petek ostale odrezane od vseh povezav, je za STA povedal Curk.

    Trenutno na plazu dela osem oseb, saj jih več zaradi vnovičnega plazenja zemljine v času izvajanja ukrepov ne more. Pri posegu je po Curkovih pojasnilih pomembno pomagal Dars, ki je prispeval 60 jeklenih odbojnih elementov, s katerimi so omejili plazenje zemljišča.

    Simbolna fotografija. FOTO: Vojko Urbančič/Delo
    Simbolna fotografija. FOTO: Vojko Urbančič/Delo

    Po prvih sanacijskih ukrepih ga bodo nato pokrili, po novih padavinah, ki so predvsem na zahodu Slovenije napovedane za torek, pa se bo občina lotila dokončne sanacije.

    image_alt
    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Plaz pri Hruševju ni edini, ki se je zaradi petkovega deževja sprožil na širšem območju Postojne. Plaz pri Rakuliku, ki ne ogroža nikogar, bo saniran v naslednjih dneh, plaz pri Šmihelu pod Nanosom, ki je zaprl tamkajšnjo kolesarsko pot, pa predvidoma v ponedeljek, je še dejal Curk.

    Razmere v jugozahodni Sloveniji so se sicer v soboto in danes umirile, vodotoki pa upadli. Znova bi lahko narasli v torek, ko so predvsem za zahod države napovedane nove plohe in nevihte. Spet bi lahko prišlo tudi do hitrega naraščanja hudournikov in zastajanja padavinske vode. V nadaljevanju tedna pa je napovedano dokaj sončno in prijetno toplo septembrsko vreme.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Neurje

    V Italiji divjal tornado, padala je šestcentimetrska toča

    Včerajšnje neurje je na številnih območjih Italije povzročilo veliko naravno in gmotno škodo. Vremenoslovci so izdali oranžno opozorilo tudi za Slovenijo.
    29. 8. 2025 | 10:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

    Na severozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave. Verjetne so tudi poplave meteorne in zaledne vode.
    28. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Raziskava

    Učinki ultra predelane hrane so vidni že v treh tednih

    Nova študija potrjuje, da ultra predelana hrana škodi zdravju ne glede na kalorije, povzroča debelost, ruši hormonsko ravnovesje in zmanjšuje plodnost.
    30. 8. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Sandi Curkzemeljski plazlokalna cesta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenija na SP brez Roka Možiča

    Poškodba kolena našega odličnega 23-letnega odbojkarja je prehuda, zato danes zvečer s soigralci ne bo mogel odpotovati na zadnje priprave in nato SP.
    31. 8. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Kitajska in Indija

    Sta zmaj in slon lahko prijatelja?

    Glavna motivacija za otoplitev odnosov med azijskima silama so le deloma carine.
    Zorana Baković 31. 8. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napetosti

    Von der Leyen: Putin se ni spremenil, je plenilec

    Medtem ko Putin na Kitajskem krepi zavezništva proti Zahodu, Evropska unija na poljsko-beloruski meji z obljubami o milijardah utrjuje svojo obrambo.
    31. 8. 2025 | 16:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vipava z okolico

    Kjer je imel vinograd tudi Leonardo da Vinci

    Veliko tujih gostov pride na Vipavsko zaradi pokušine vin, kar ni čudno, saj je tamkaj vzgajal trto že eden največjih umetnikov in znanstvenikov.
    Grega Kališnik 31. 8. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sanacija plazu

    Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

    Odprtje bodo omogočili ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji.
    31. 8. 2025 | 15:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo