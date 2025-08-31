Sandi Curk: Lokalna cesta Hruševje-Sajevče-Rakulik bo zvečer odprta

V Hruševju pri Postojni potekajo zaščitni ukrepi na plazu, ki se je sprožil ob petkovih obilnih padavinah v jugozahodni Sloveniji. Ti ukrepi bodo omogočili odprtje tamkajšnje lokalne ceste Hruševje-Sajevče-Rakulik, ki bo po besedah poveljnika regijskega štaba civilne zaščite Sandija Curka predvidoma znova odprta ob 19. uri.

Z omejitvenimi ukrepi na plazu bo odprta tudi pot do treh hiš na območju, ki so v petek ostale odrezane od vseh povezav, je za STA povedal Curk.

Trenutno na plazu dela osem oseb, saj jih več zaradi vnovičnega plazenja zemljine v času izvajanja ukrepov ne more. Pri posegu je po Curkovih pojasnilih pomembno pomagal Dars, ki je prispeval 60 jeklenih odbojnih elementov, s katerimi so omejili plazenje zemljišča.

Po prvih sanacijskih ukrepih ga bodo nato pokrili, po novih padavinah, ki so predvsem na zahodu Slovenije napovedane za torek, pa se bo občina lotila dokončne sanacije.

Plaz pri Hruševju ni edini, ki se je zaradi petkovega deževja sprožil na širšem območju Postojne. Plaz pri Rakuliku, ki ne ogroža nikogar, bo saniran v naslednjih dneh, plaz pri Šmihelu pod Nanosom, ki je zaprl tamkajšnjo kolesarsko pot, pa predvidoma v ponedeljek, je še dejal Curk.

Razmere v jugozahodni Sloveniji so se sicer v soboto in danes umirile, vodotoki pa upadli. Znova bi lahko narasli v torek, ko so predvsem za zahod države napovedane nove plohe in nevihte. Spet bi lahko prišlo tudi do hitrega naraščanja hudournikov in zastajanja padavinske vode. V nadaljevanju tedna pa je napovedano dokaj sončno in prijetno toplo septembrsko vreme.