Sandi Curk: V dveh dneh je pomoč ponudilo več kot 22.000 ljudi

Na spletno aplikacijo Poplave 2023, prijavni obrazec, ki je namenjen ponudbam pomoči za prizadete v poplavah, se je v dveh dneh prijavilo več kot 22.000 Slovencev. A številka je v resnici še večja, ponosno pove Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko, ki je prevzel usklajevanje aktivnosti pomoči. Tu namreč ne gre namreč za 21.000 posameznikov, med prijavljenimi so tudi podjetja, obrtniki, podjetniki in skupine po sto in več ljudi.

Aplikacijo vsak dan izpopolnjujejo, sicer pa prav z njo želijo poudariti, kako pomembno je, da je pomoč usmerjena in organizirana. »Včeraj se je končala faza intervencije, to pomeni, da se je na prizadetih območjih končalo najtežje obdobje, to je varovanje življenja in imetja. Zdaj je čas obnove infrastrukture, objektov, predvsem pa čas, da zagotovimo ljudem topel dom, da normalno zaživijo,« poudarja Curk.

»Moramo organizirano, ciljno in usmerjeno pristopati k pomoči. Le tako bomo v enem tednu storili to, kar bi sicer v vsem mesecu.«

Varnost na prvem mestu

Iščejo specifična znanja, ljudi, ki ponujajo obrtniška dela, podjetja, ki lahko pridejo pomagat s stroji, iščejo pa tudi samo pridne ljudi. Kar pa je prav tako posebej pomembno, poudarja Curk, je to, da so samooskrbni. Civilna zaščita namreč ne more iskati namestitev zanje, prav tako ne hrane in pijače. Na aplikacijo se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe, posamezniki, skupine. »V tem trenutku potrebujemo predvsem gradbene materiale, material za obnovo stavb, tehnične pripomočke, ne potrebujemo pa oblačil, šolskih potrebščin ali bele tehnike. Najprej moramo obnoviti ceste in sanirati hiše, potem bomo prosili za tisto, kar sodi noter.«

V civilni zaščiti še naprej poudarjajo, da mora biti tudi za tiste, ki bodo prišli pomagat, na prvem mestu varnost. Še danes so na poplavljenih območjih deroče reke, hudourniki, splavišča, zato je pomen te aplikacije ravno v tem, da je pomoč koordinirana. Da tistega, ki pride na določeno mesto, tam nekdo pričaka in uvede v delo.

Sandi Curk: Slovenija je danes eno srce. FOTO: Črt Piksi/Delo

Aplikacija je silno preprosta: najprej se prijaviš s svojimi podatki (telefonska številka in elektronski naslov), dobiš potrditev in izpolniš obrazec, katere vrste pomoč ponujaš (storitve, material, prostovoljno delo). Prek elektronske pošte prejmeš delovni nalog (ali telefonski stik), kjer dobiš vse informacije, kam greš, kateri dan, ob kateri uri, komu se javiš, kdo te počaka in kdo razporedi. Na pogosto vprašanje, kaj se zgodi, če nekdo ne more tisti dan na teren, Curk odgovarja, da taki primeri seveda bodo. A vsak, ki se bo prijavil in bo tisti dan zaseden, ostane v sistemu, vsak, ki bo svoje oddelal, pa ga ne bo več v evidenci in se bo moral prijaviti na novo.

»Moramo organizirano, ciljno in usmerjeno pristopati k pomoči. Le tako bomo v enem tednu storili to, kar bi sicer v vsem mesecu,« še dodaja Curk. Pri aplikaciji sodeluje ekipa več kot 30 ljudi tako rekoč 16 ur na dan. Tudi tisti, ki so v prostovoljstvu že dolga desetletja, pravijo, da niso doživeli tako širokega odziva in pomoči.

Inštruktorji in gradbinci

Trenutno so meteorološke napovedi ugodne, na vseh poplavljenih območjih bo konec tedna in za praznik vreme takšno, da bo sanacija mogoča. Jutri bodo iz civilne zaščite poslali svoje inštruktorje in gradbince, ki bodo občinam pomagali pripraviti zahtevke za pomoč, da bodo konec tedna prve skupine prostovoljcev že na delu. Med prvimi se je na aplikacijo prijavil Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo s petimi kombiji na poplavljena območja jutri odpeljal 25 migrantov, ljudi, ki so v svojih državah preživeli hude reči in bi zdaj radi pomagali Sloveniji.

Spletna aplikacija Poplave 2023 je prijavni obrazec, namenjen ponudbam pomoči za prizadete v poplavah. Do aplikacije lahko dostopate na posebni spletni strani poplave2023.urszr.si.

Curk tudi pove, da glede na število prebivalstva ni znana druga vzorčna aplikacija, ki bi v tako kratkem času zbrala tolikšno pomoč. Ideja, kot še pove, se je rodila v večji skupini ljudi, v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje ter vladno ekipo. A ne želi nikogar izpostaviti, ker noče biti krivičen, v zaodrju aplikacije namreč stoji širša ekipa mladih.

Curk je prepričan, da je tudi 14. avgust kot dan solidarnosti najprej globoko sporočilo, da se vsak od nas lahko zamisli. Po drugi strani pa je nad celotnim odzivom državljanov vzhičen. »Slovenija je danes ena država, ena družina, eno srce. Štirideset let sem že v prostovoljstvu, doživel sem žled, številne naravne nesreče, ko je udaril tornado v Ilirski Bistrici, sem si rekel, Curk, to je za konec ... in potem, čez nekaj dni doživim to, česar si nisem predstavljal niti v sanjah.«