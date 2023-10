Sanjo Ajanović Hovnik bo nadomeščal Klemen Boštjančič

Predsednik vlade Robert Golob je obvestil državni zbor o petkovem odstopu ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik ter da bo funkcijo ministra za javno upravo začasno opravljal minister za finance Klemen Boštjančič.

Ajanović Hovnik, ki je veljala za tesno zaveznico premierja Goloba, so po slabem letu in pol s položaja odnesli očitki o posredovanju pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij ter visokih stroških službene poti v New York.

Državni zbor se bo z njenim odstopom seznanil na današnji seji, s čimer ji bo funkcija tudi uradno prenehala.

Prav tako naj bi seznanili tudi z odstopom ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, v katerega je Golob izgubil zaupanje zaradi prepočasnega ukrepanja po poplavah. Začasno ga bo nadomeščala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek.

Predvidoma v petek pa naj bi poslanci odločali o predlogu za razrešitev kmetijske ministrice Irene Šinko, ki ga je v državni zbor poslal Golob zaradi »izgube zaupanja« v njeno zagovarjanje ravnanja uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pričakovati je, da bo večina poslancev pritrdila temu stališču, enako kot kandidati za ministrico za zdravje Valentini Prevolnik Rupel, ki jo sicer pred tem čaka še predstavitev na odboru za zdravstvo.

Ministrstvo bo tako po treh mesecih, ko je resor začasno vodil premier Golob, dobilo vodstvo s polnim mandatom.