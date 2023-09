Sankcija ZDA za podjetje iz Slovenije

Na seznamu skoraj stotih oseb in subjektov, ki jih je ameriško finančno ministrstvo včeraj dodalo na seznam kaznovanih s sankcijami v povezavi z rusko invazijo na Ukrajino, je tudi podjetje Arktec, ki je imelo sedež v Žužemberku, zdaj ga ima v Maliji nad Portorožem. Podjetje, ki se ukvarja s tehnologijami na področju elektronike, je v lasti Rusa Andreja Kokluna, (Andrei Khokhlun).

Nove sankcije so namenjene spodkopavanju možnosti Rusije za vojno proti Ukrajini. Vlada ZDA s temi ukrepi cilja na posameznike in subjekte, ki se izogibajo sankcijam, in na tiste, ki sodelujejo pri spodbujanju ruske vojne proti Ukrajini ali so odgovorni za spodbujanje proizvodnje energije v Rusiji.

Že 20. julija so na seznam kaznovanih uvrstili družbo AK Microtech (AKM) s sedežem v Rusiji, ker deluje ali je delovala v elektronskem sektorju ruskega gospodarstva. Specializirana je za prenos tuje polprevodniške tehnologije ruskim podjetjem za proizvodnjo mikroelektronike, vključno s subjekti, ki dobavljajo mikroelektroniko ruski obrambni industriji.

Včeraj so na seznam uvrstili lastnika in direktorja družbe AKM, ruskega državljana Andreja Rostislavoviča Kokluna in dve podjetji v njegovi lasti: Keko R s sedežem v Rusiji in Arktec s sedežem v Sloveniji. Na seznam sta bili uvrščeni, ker sta v lasti ali pod nadzorom Kokluna ali ker sta neposredno ali posredno delovali ali nameravali delovati v njegovem imenu.

Zaradi ukrepa so vse premoženje in deleži v premoženju zgoraj navedenih oseb v ZDA zamrznjeni. Poleg tega so blokirani tudi vsi subjekti, ki so neposredno ali posredno v 50-odstotni ali večji lasti ene ali več blokiranih oseb. V ZDA so vse transakcije z njimi prepovedane, razen s posebnim dovoljenjem.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1731