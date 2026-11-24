Agencija RS za varstvo konkurence (AVK) je uvedla postopek proti podjetju Sanolabor, v katerem ugotavlja morebitne kršitve zakona o hrani v delu, ki se nanaša na nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi.

Agencija poziva vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev.

Izkoriščal vsaj šest dobaviteljev kmetijskih in živilskih proizvodov

AVK je ugotovila, da je izkazana verjetnost, da je Sanolabor izvajal nedovoljena ravnanja s tem, ko naj bi kot kupec kmetijskih in živilskih proizvodov s svojo znatno tržno močjo, ki je razvidna iz letnega prometa, v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji izkoriščal vsaj šest dobaviteljev kmetijskih in živilskih proizvodov, izhaja iz objave na spletni strani varuha konkurence.

Podjetje je domnevno od dobaviteljev zahtevalo kritje stroškov popustov promocij oziroma kuponov, imenovanih 25-odstotni popust na izdelek po izbiri in desetodstotni popust na nakup, za kmetijske in živilske proizvode, kot so kava, čaj, semena, plodovi, nehlapna rastlinska olja, prehranska dopolnila, in sicer v višini unovčenih kuponov, ki jih je prodal v okviru promocije, ne da bi pred začetkom posamezne promocije opredelil pričakovano količino kmetijskih in živilskih proizvodov, ki naj bi bili naročeni po znižani ceni. Domnevna kršitev naj bi trajala od maja 2024.

Agencija poziva vse osebe, da ji pošljejo podatke, ki bi lahko bili pomembni za odločitev. Če bo šlo za zaupne podatke ali poslovno skrivnost, naj jih sodelujoči označijo kot zaupne, so navedli.