Sapa za uzakonitev konoplje za osebno rabo pojenjuje

Predlagana ureditev (še) ni koalicijsko usklajena. Zakon bo na dnevnem redu najverjetneje ostal do konca mandata.

Po naših informacijah je usklajevanje koalicije prejšnji teden pokazalo, da ob vseh nerešenih vprašanjih in postavljenih evropskih časovnih omejitvah potrditve predloga zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo v tem mandatu ni mogoče pričakovati. To nam je potrdilo več sogovornikov. A uradno od predloga ne bodo dvignili rok, saj se želijo izogniti vtisu, da ne upoštevajo volje volivcev, ki so ureditev tega vprašanja podprli na lanskem posvetovalnem super referendumu. V poslanski skupini Gibanja Svoboda tako še vedno napovedujejo, da si bodo predlagatelji – to so oni in Levica – prizadevali do februarja pripraviti amandmaje, ki bodo sledili »pripombam domače stroke in evropske komisije«. Zaradi opozoril iz Bruslja o neskladnosti z evropsko ureditvijo je poslanka Gibanja Svoboda in prva ...