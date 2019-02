Šarčev glas bo odločal pri izbiri nove vladne zvezde

Naslednik naj hodi po njegovih sledeh

Okoljski minister Jure Leben je z odstopom vlado in ministrstva razbremenil pritiska. Okoljske organizacije upajo, da bo njegov naslednik hodil po isti poti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Odprta področja



Lebnovega naslednika čaka precej dela. Iz okoljskega ministrstva je prišlo nasprotovanje projektu pridobivanja plina v Petišovcih, predlog za odvzem koncesije za gradnjo hidroelektrarn na Muri, zahteva za nov pregled projekta kanalizacije v Ljubljani. Naslednik bo moral med drugim dokončati spremembe sistema ravnanja z odpadki, se pogovarjati z nevladniki, preveriti razmere za življenje v Moravčah in urediti poplavno varnost.



Udarec za stranko

Cerarjeva stranka se je prejšnji teden znašla še pod valom obtožb, da je se je nezakonito financirala z denarjem, namenjenim drugemu tiru. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Premierbo odločneje sodeloval pri iskanju novega okoljskega ministra, ki bo nadomestil v javnosti precej priljubljenega Jureta Lebna. Od njegovega naslednika pričakuje enako mero operativnosti in zavzetosti. Zaradi Šarčevega ultimata se bo moral posloviti tudi šef direkcije za infrastrukturo.Čeprav se je Jure Leben že večkrat znašel pod težo obtožb o spornem ravnanju, te niso zavrle njegove politične kariere in je, kot kaže, ne bodo niti v prihodnje. Šarec je zaradi Lebnove operativnosti včeraj dejal, da bo z njim sodeloval ob kakšni drugi priložnosti, če ga bo policija oprala krivde v zadevi »maketa«. Pred leti je bilo sicer že sporno njegovo ravnanje v vlogi uslužbenca urada za podnebne spremembe, ko si je zamislil posel z avtomobili znamke BMW in solarnimi paneli V prejšnji, Cerarjevi vladi, je na okoljskem ministrstvu sprva opravljal delo državnega sekretarja, a je po razkritju, da je napačno prevedel svoj v Združenem kraljestvu pridobljen naziv Master of Science , to mesto zapustil. Nato se je kot državni sekretar zaposlil na infrastrukturnem ministrstvu, kjer je bil zadolžen za vodenje projekta drugi tir, zaradi katerega je predvčerajšnjim podal svoj odstop. Okoljske organizacije so v njem videle dobrega sogovornika, predsednik vlade pa je opozoril, da je bil to prvi minister za okolje v več kot petnajstih letih. Da takšnega ministra še nismo imeli, je ocenila klimatologinja, eden najglasnejših naravovarstvenikov v državipa, da je imel od vseh dosedanjih najustreznejšo izobrazbo in izkušnje in da se je odločno lotil odpravljanja ključnih okoljskih groženj.»Umetno napihovanje pomembnosti dogajanja v zvezi z maketo drugega tira, brez dokazljivih finančnih tokov, in ob očitnem zavlačevanju s pregonom Boruta Pahorja, Franca Križaniča, Mateja Lahovnika in drugih akterjev zaradi dokazanega večstomilijonskega oškodovanja državne lastnine pri investiciji v Teš 6, je očitno preusmerjanje pozornosti v režiji tistih, ki jim dihajo za ovratnik in jemljejo mero zapestij,« meni Marinček.Odhajajočega ministra je podprla tudi mreža okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo, ki združuje 39 nevladnih organizacij s področja varovanja okolja, zagovorniki Mure brez jezov in Ekologi brez meja. »Sistem ravnanja z odpadki je v pol leta pognal na pot, ki lahko pelje v prihodnost. Pogovori z nevladnimi organizacijami in drugimi so postali dnevna praksa,« je opisala, nekdanja predsednica društva.V stranki, po naših informacijah, o možnih Lebnovih naslednikih še niso govorili. Da bi to postal vodja poslanske skupine, kot se je šušljalo včeraj, pa menda ni verjetno. Če v SMC ne bodo našli kandidata iz pravega testa, je Šarec namignil, da bi se morali ozreti tudi na kandidate izven političnih krogov. Napovedal je, da si bo vzel pravico odločanja, ali je kandidat primeren ali ne. V primeru zamenjav ministrovinsta imeli stranki SAB in SD praktično proste roke.SMC je v zadnjem obdobju, tako kot tudi druge Šarčeve koalicijske partnerice, znašla v senci LMŠ, ki se je v zadnjem času povzpela na vrh različnih javnomnenjskih anket. Čeprav se je SMC na lanskih volitvah v državni zbor uvrstila s 86.868 glasovi podpore oziroma 9,75 odstotka, s čimer je osvojila deset poslanskih sedežev, se vse bolj pomika na rep javnomnenjskih raziskav. V raziskavi Barometer, ki ga za Delo opravlja agencija Mediana , so februarja zbrali 2,7-odstotno podporo, kar je za odstotno točko manj kot januarja in novembra, ter blizu dveh odstotnih točk manj kot oktobra in septembra.Medtem ko se njen predsednik in zunanji ministerna lestvici priljubljenosti ves čas giblje med 13. in 15. mestom, je evropska komisarka Violeta Bulc v zadnjem mesecu s stopničk padla na šesto mesto. Čeprav si želi nadaljevati evropsko kariero, se, kot kaže, na listi SMC ne bo potegovala za vstop v evropski parlament. Sestavljanje strankine liste še dodatno otežuje tudi senca dvoma, ki zaradi vodenja infrastrukturnega ministra v prejšnjem mandatu visi nad. Tega so namreč videli kot možnega kandidata na majskih volitvah.Poleg tega bo po propadu oblikovanja trojčka strank, ki ga je najprej zavrnila LMŠ – v evropski družini liberalcev Alde so se zavzemali za skupni nastop te stranke s strankama SMC in SAB – košarico SMC najverjetneje dala tudi SAB. Po izbruhu afere »maketa« se je Cerarjeva stranka namreč prejšnji teden znašla še pod valom obtožb, da je se je nezakonito financirala z denarjem, namenjenim drugemu tiru. Poleg tega je dvojico Leben-Gašperšič v začetku tedna kazensko ovadila strokovna skupina pod vodstvom, ki se zavzema za drugačno izvedbo projekta drugi tir. Ovadena bosta zoper skupino prijaviteljev podala prijavo krive ovadbe.