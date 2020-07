Šarčeva koalicija je bila dokazano neučinkovita

Ni ji žal, da so vstopili v desnosredinsko koalicijo. »Zlasti če gledam s perspektive tistega in tudi sedanjega trenutka. Zdi se mi, da imamo v parlamentu predvsem stranke, ki veliko zahtevajo, mi pa smo se odločili, da bomo predvsem poskušali veliko narediti,« pravi Janja Sluga, vodja poslanske skupine SMC.To se je že pokazalo v zdravstveni krizi, ki smo jo relativno uspešno prebrodili, dodaja, in to bo še kako pomembno za čase, ki so pred nami, pravi, saj bodo verjetno še bolj zahtevni.Potrebe po tem, da bi Janez Janša sprejemanje medijske zakonodaje vezal na zaupnico vladi, ne vidi, če se bodo o tej temi enakopravno ...