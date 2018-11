Šarčeva komedija zmešnjav

Medtem ko se predsednik vlade Marjan Šarec v Španiji ukvarja z mednarodnim strankarskim povezovanjem, se mu doma dogaja koalicija. Karl Erjavec tako ugotavlja, da je davek na nepremičnine v tem trenutku nepotreben mlinski kamen okoli vratu koalicije. Presenečen je, da se je razprava o tem sploh začela, saj ne gre za prioriteto te vlade, in hkrati že napoveduje predlog o zamrznitvi projekta uvajanja davka na nepremičnine.



To je politično všečna napoved ob bližnjih lokalnih volitvah in seveda tudi ob razburjenju obrtnikov in podjetnikov, ki so že izračunali, da bodo v povprečju za nepremičninski davek odšteli skoraj dvakrat več, kot so doslej plačali za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.



Prekaljeni politični maček pa je včeraj partnerjem dodal še en pogoj: če v proračunu ne bo zagotovljenega tudi denarja za izboljšanje statusa upokojencev, kar je poleg skrajševanja čakalnih dob v zdravstvu po njegovem ena ključnih zavez v koalicijskem sporazumu, Desus ne bo podprl ne predloga Levice o zvišanju minimalne plače, pod katerega so svoje podpise sicer že prispevali tudi koalicijski poslanci, pa tudi še kakšnega drugega predloga ne.



Iz SD in SMC so se takoj kritično odzvali: če bo vsaka stranka začela pogojevati vsako zadevo, bo ta koalicija hitro končala svojo zgodbo. Pred njo sta zdaj dva izjemna zalogaja: dogovor s sindikati javnega sektorja in rebalans proračuna za prihodnje leto. Temperaturo pa dodatno dvigujejo težave v Stranki Alenke Bratušek, ki se ubada z neprimernimi izjavami svojega ministra Marka Bandellija, saj je grozil enemu od županskih kandidatov v občini Komen.



Prava komedija zmešnjav. To je premieru, diplomiranemu igralcu, morda bližja tematika, ob kateri se opozicija lahko iz srca nasmeji, a hkrati tudi nakazuje politično krizo za vogalom.