Šarčeva vlada kupila nove blindirane limuzine

Uprava za policijske specialnosti, Center za varovanje in zaščito skrbi tudi za varnost tujih diplomatov ob obiskih pri nas. FOTO: Blažž Samec/Delo

Na kaj so opozarjali interesenti

Varni pred puškami in bombami

Vlada je potihem kupila štiri nove oklepne avtomobile, izstopata predvsem mercedesa, ki sta stala skupaj več kot milijon evrov, pišejo Finance. Na notranje ministrstvo smo vprašali ali so se za nakup odločili zaradi varnostne ocene, da je našim politikom nujno zagotoviti varne prevoze pred morebitnimi terorističnimi napadi ali gre za nabavo pred predsedovanjem Slovenije svetu evropske unije v letu 2021. Odgovor še čakamo.Hkrati pa je na portalu javnih naročil ministrstvo za notranje zadeve včeraj objavilo, da javni razpis za oddajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo asfaltiranega parkirišča in garaže za blindirana vozila, ni uspel. Lokacija zemljišča namenjenega gradnji asfaltiranega parkirišča in garaže za blindirana vozila je na naslovu Uprave za policijske specialnosti, Center za varovanje in zaščito v Ljubljani.Center opravlja naloge na področju preventivnega, operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja oseb in objektov. Njegova osnovna naloga je varovanje varovanih oseb in objektov pred vsemi oblikami ogrožanja. V okviru centra delujeta tudi uradnika za zvezo, ki na podlagi dogovora med ministrstvoma za notranje in zunanje zadeve sodelujeta s tujimi varnostnimi organi, diplomatskimi in konzularnimi predstavniki, predstavniki mednarodnih organizacij pri koordiniranju in usklajevanju dela ter zagotavljanju strokovne pomoči na področju varnosti. Center pripravlja ocene ogroženosti in načrte varovanj domačih varovanih oseb ter predstavnikov tujih držav in mednarodnih organizacij na obiskih v Sloveniji.S portala javnih naročil je razvidno, da so imeli interesenti za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo asfaltiranega parkirišča in garaže za blindirana vozila kar nekaj vprašanj. Med drugim jih je zanimalo za kako velika garaže naj bi šlo, med drugim je iz dokumentacije razvidno, da je pridobljenemu gradbenemu dovoljenju za ureditev parkirnih površin na obravnavanem območju prenehala veljavnost. Pri analizi zahtev za reference so interesenti ugotavlili, da je podana zahteva neskladna z naravo razpisanih del. "Izbrani ponudnik bo predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 15. členom Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti, z zavarovalno vsoto, ki ne bo nižja od 50.000 evrov, sklenjeno za čas izvajanja pogodbe in z veljavnostjo kritja, ki vključuje tudi čas garancijske dobe in za čas solidnosti gradnje - deset let po prevzemu objekta." Eden od interesentov je opozoril, da v času javnega razpisa v Republiki Sloveniji tovrstni zavarovalniški produkti sploh niso na voljo. Razpis je bil na koncu, kot rečeno, neuspešen.Kot pišejo o nakupu blindiranih vozil Finance, si je vlada lani jeseni omislila dva mercedesa S600 z visoko stopnjo zaščite. Cene ne razkrivajo, po navedbah neuradnih virov in ocenah poslovnega časnika je vsak stal od 600 do 700 tisoč evrov. Poleg tega so kupili še dva BMW X5 z nižjo stopnjo varovanja in ceno okoli 200 tisoč evrov za enega. Uradnih cen na ministrstvu za notranje zadeve ne razkrivajo, ker naj bi šlo za zaupne podatke. Mercedes-benza imata maso 4.160 kilogramov, z najvišjo ravnijo zaščite pred strelnim orožjem in bombnim napadom. BMW-ja pa nudita zaščito pred nasilnimi napadi, ugrabitvami in organiziranim kriminalom. Prestrežeta lahko tudi rusko jurišno puško AK47, bolj znano pod izrazom kalašnikov.Notranje ministrstvo je po navedbah Financ lani za nakupe evtomobilov porabilo osem milijonov evrov, nakupi pa so del posodabljanja voznega parka tega resorja. Policija je že leta 2017 kupila dve oklepni toyoti land criuser z balistično zaščito VR7, med luksuznimi nakupi pa je bilo še šest vozil BMW X5 50i in audijeva limuzina A8 L 4.0 TFSI. Za dve blindirani toyoti z najmanj 4000 kubičnih centimetrov motorne prostornine so davkoplačevalci tedaj odšteli 482.710 evrov in dodatni davek na dodano vrednost.