Šarčeva vlada začenja delo

Ljubljana – »Dokazali smo, da govoriti znamo, tudi veliko, če je treba. Zdaj je čas, da začnemo delati,« je mandatar Marjan Šarec pospremil 13. slovensko vlado, ki se je po prisegi sinoči že sestala na prvi seji, na kateri se je ukvarjala predvsem s kadrovskimi zadevami.



Brez presenečenj je včeraj, po devetih urah razprave, prva manjšinska vlada v državi dobila podporo s 45 glasovi za in 34 proti. Glasove za so prispevali poslanci koalicijske peterice in predstavnika manjšin. Levica, pa se je, kot je že ves čas napovedovala, vzdržala.



»Pred vami sedijo kandidatke in kandidati, ki so pripravljeni biti tarča napadov, imeti neprespane noči, se usklajevati, predvsem pa delati za doseganje rezultatov, kajti samo rezultat na koncu šteje. Če se izrazim športno. Nogomet brez doseženega gola ne upraviči pričakovanj,« je svojo 16-člansko ekipo predstavil Šarec, ki je s 40 leti najmlajši predsednik vlade do zdaj.



Prioritete, ki so si jih zastavili, bodo predvsem na področju zdravstva, in znotraj njega skrajševanje čakalnih vrst ter odpravljanje administrativnih ovir. Želijo si investicij z visoko dodano vrednostjo, kjer bo poskrbljeno tudi za delavca. »Nisem konkreten, niti ne želim biti. Mnogi v preteklosti so bili konkretni in so vse vedeli, a problemi niso rešeni. Vsaka nepremišljena obljuba se vrne kot bumerang in škodi vsem,« je v svojem predstavitvenem govoru dejal Šarec, ki si najbolj želi, da bi ta vlada imela stik z realnostjo.



Poleg pomanjkanja ciljev, vizije in ambicioznosti, je bil eden glavnih očitkov, ki jih so jih predstavniki opozicije večkrat ponovili, da je pred nami reciklaža vsega, kar smo gledali že štiri leta, tako po besedilu koalicijske pogodbe, kot po kadrovski sestavi – med ministri so štirje, ki so sedeli že v vladi, ki bo danes predala posle naslednikom.



Tudi med 23 državnimi sekretarji, o katerih so govorili na prvi seji, ki je sledila primopredaji med Mirom Cerarjem in Marjanom Šarcem, je nekaj znanih imen – na ministrstvu za finance bosta to Mateja Vraničar Erman in Metod Dragonja, na okoljskem Peter Gašperšič, na izobraževalnem Martina Vuk.