Šarčevo resolucijo minira Levica, podpira desnica

Člani parlamentarnega odbora za obrambo razpravljajo o resoluciji o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Temeljni razvojni dokument vojske, ki je bil nazadnje oblikovan in sprejet v lanskem letu, v luči radikalno spremenjenih varnostnih razmer v Evropi pospešuje opremljanje vojske in izpolnjevanje zavez, danih zaveznikom.

Nova resolucija v ospredje postavlja nakupe opreme, ki bo uporabna v dvojni namen, torej za strogo vojaške in civilne namene. Predvidena so vlaganja v zaščito lastnega zračnega prostora s sredstvi kratkega in srednjega dosega ter za zaščito objektov kritične infrstrukture.

Že začetek razprave na odboru je pokazal, da opozicija resolucijo, kot jo je spisalo trenutno vodstvo ministrstva za obrambo, bolj kot ne podpira. Ima pa resolucija najostrejšega nasprotnika v koalicijski stranki Levica.

Namesto prvotno predvidenega projekta nadgradnje helikopterjev Bell 412, ki bi stala več kot šest milijonov na helikopter, projekt pa prinaša določena tveganja, ker ni tipski, namerava obrambno ministrstvo dokupiti in postopoma zamenjati helikoptersko floto.

V letošnjem obrambnem proračunu za vlaganja v raziskave in razvoj namenjajo petkrat večja sredstva kot v prejšnjem proračunu. Ta zaveza pa bo še močnejša v prihodnjih proračunih, obljublja državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec. Cilj je, da vlaganja v raziskave in razvoj dosežejo dva odstotka obrambnega proračuna.

Petina obrambnega proračuna mora biti namenjena za nove sisteme, toliko so dosegli lani in se zavezujejo, da bo tak delež ostal tudi v prihodnje. Dva odstotka BDP za obrambo bodo dosegli leta 2030, torej pet let prej kot je to bilo zapisano v prejšnjih zavezah.

Miha Kordiš iz koalicijske Levice je znova izpostavil večkrat željo po izstopu iz Nato zveze in resolucijo ocenil kot nadaljevanje »metanja javnega denarja v vojaško tehniko po potrebah Nato pakta, kot jo je zastavil prejšnji minister Tonin in prejšnja vlada Janeza Janše.«

Kordiš in Levica nasprotujejo načrtom za nakup oklepnikov, ker so prepričani, da bodo oklepniki uporabljeni na ozemlju izven Slovenije. Prepričan je, da bi denar namesto za vojsko lahko bolje porabili za socialno varnost in zdravstvo.

Kordiš je izpostavil tudi okoljski vidik vlaganja v vojaško opremo in spomnil, da vojske sodijo med večje onesnaževalce, vlaganje javnih sredstev v nakupe orožja pa je po njegovem prepričanju v nasprotju z zeleno vizijo Slovenije, o kateri govori tudi vlada Roberta Goloba.

Ob tem je okrcal vlado in ministrstvo za obrambo, ki ga vodi Marjan Šarec, zaradi nujnosti sprejemanja resolucije, ki po njegovem prepričanju ni nujna. Izpostavil je tudi, da je Šarčeva resolucija po njegovem še slabša kot tista, ki je bila sprejeta v mandatu Šarčevega predhodnika Mateja Tonina.