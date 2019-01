Šarec bo odločitev glede Prešička sporočil v ponedeljek

Šarec bo odločitev podal v ponedeljek. FOTO: Leon Vidic

Slovenski premierbo svojo odločitev glede ministra za kulturo Dejana Prešička podal v ponedeljek, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.Šarec, ki se je udeležil Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu, je že v četrtek povedal, da glede ministra ne bo sprejemal odločitev, dokler se ne vrne v domovino in ne prebere njegovega poročila, ki ga je sicer prejel, ko je bil že odsoten.Pretekli teden so v javnosti odmevali očitki ministru za kulturo Prešičku o domnevnem šikaniranju na delovnem mestu, zato je Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa) so Šarca v pismu pozval k razjasnitvi okoliščin in ukrepanju.Prešiček je v sredo v pogovoru za TV Slovenija dejal, da priznava napako, ki jo je storil s prevozom instrumentov na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani v službenem avtomobilu; obtožbe glede šikaniranja podrejenih pa je zanikal. Poudaril je, da je imel z voznikom, ki je storil samomor, malo stikov.