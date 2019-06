Šarec: Če smo del te pobude, potem je dobro, da iz nje nekaj odnesemo

»Samo z izboljšanjem povezljivosti, ne samo od severa proti jugu, temveč tudi od zahoda proti vzhodu, lahko zagotovimo boljšo, uspešnejšo in bolj vzdržno prihodnost za naslednje rodove,« je dejalŠarec je poudaril tudi pomen kohezije. Prepričan je, da bo boljša digitalna energetska in prometna povezanost srednje in vzhodne Evrope koristna za Evropsko unijo kot celoto. »Vse tri so ključne za gospodarski razvoj regije, izboljšanje življenjskega pogojev, zaposlitvenih možnosti in inovacij,« je dodal.Opozoril je, da 12 držav pobude, ki so geostrateško umeščene med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem, predstavlja 28 odstotkov ozemlja EU in 22 odstotkov prebivalstva, a le 10 odstotkov BDP unije.Pobuda Tri morja je po njegovih besedah pomemben dejavnik pri izgradnji močne, odporne in povezane Evropske unije, poleg tega pa ustvarja priložnosti za krepitev čezatlantskega sodelovanja.Šarec je v izjavi za medije pozdravil veliko udeležbo na poslovnem forumu. Ob tem je poudaril, da gre pri Treh morjih za predsedniško pobudo, vendar pa je vlada pristopila s pokroviteljstvom poslovnega foruma, saj se mu zdi to dobra nadgradnja dogodka.Pobudo je po njegovem mnenju treba jemati resno, ker prispeva k različnim mnenjem in različnim pogledom na razvoj EU kot tudi držav, ki jo sestavljajo. »In če smo del te pobude, potem je dobro, da iz te pobude nekaj odnesemo, da ni samo pobuda zaradi srečevanja,« je poudaril premier.