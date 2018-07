Šarec ima za Pahorja jasno sporočilo: »Nimam še 46 glasov«

Kaj bo storil Borut Pahor? FOTO: Tomi Lombar/Delo

Najbolj vprašljiva NSi

Danes nadaljevanje pogovorov

Ljubljana – »V tem hipu 46 glasov za mandatarstvo nimam,« je po nadaljevanju pogovorov s sredinskimi strankami danes dejal prvak LMŠ. Pričakuje, da bo predsednik državepo ponovnih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin mandat podelil predsedniku SDS, hkrati pa jutri nadaljuje pogovore s sredino.Predsednik republike bo jutri dopoldne na pobudo predsednika državnega zborain na prošnjo vodje poslanske skupine LMŠopravil drugi krog posvetovanj o izboru kandidata za predsednika vlade.Po tem ko so na začetku tedna v Stranki Alenke Bratušek (SAB) in Desusu izrecno podprli drugouvrščenega na volitvah, Marjana Šarca, želi Borut Pahor pred dokončno odločitvijo, ali podeliti mandat relativnemu zmagovalcu Janezu Janši, spet slišati stališča vodij poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, NSi in Levice, ki je na začetku tedna napovedala, da ne bo podprla niti Janše niti Šarca.Najprej so bile k predsedniku na posvet povabljene prve štiri stranke, nato je včeraj popoldne vabilo prejela še Levica. Njeni predstavniki se do takrat ne izrekajo o svojih namerah, saj nameravajo najprej prisluhniti Pahorju. »Pri nas ni nobenega dvoma, naši glasovi gredo vladi, ki trenutno nastaja okoli LMŠ,« so pred jutrišnjim posvetom jasni v, v kateri pravijo, da so s preostalimi strankami do zdaj na vseh področjih našli skupne točke.Pričakovati je, da bodo Šarčevo vlado podprli še v, medtem ko so iz NSi sporočili, da končnega stališča tudi po nadaljevanju današnjih vsebinskih pogovorov še niso sprejeli. Vendar je, neuradno, najverjetneje, da bo vodja poslancev Jožef Horvat jutri pri Pahorju spet podprl podelitev mandata relativnemu zmagovalcu Janši, kar pomeni, da niti Janez Janša niti Marjan Šarec za sestavo vlade nimata večine, torej 46 glasov.Pričakovati je, da bodo v NSi tudi prihodnji teden zato nadaljevali pogovor z obema, pred morebitnim vstopom v Šarčevo koalicijo pa bodo odločitev predvidoma preverili na internem referendumu med članstvom, neuradno takrat, ko bo koalicijska pogodba tako daleč, da jo bo mogoče parafirati. To pa pomeni, da njihova dokončna odločitev ne bo znana še vsaj kakšen teden.»Če se bo predsednik republike držal svoje napovedi, je logično, da bo mandat za sestavo vlade podelil Janši,« je danes komentiral. V tem primeru bodo v LMŠ počakali, ali bo Janši uspelo sestaviti vlado, v vmesnem času pa nadaljevali pogovore s strankami SD, SMC, NSi, Desus in SAB.Napovedal je, da se bo jutri zjutraj z njimi spet srečal in nadaljeval pogovore o skupnih točkah, pri čemer se bodo osredotočili na programska izhodišča strank SAB in Desus. Povedal je, da so se pogovarjali o zdravstvu, gospodarstvu in varnosti, prihodnji teden pa je po njegovih besedah mogoče pričakovati kadrovski razrez po posameznih strankah. »Izkupiček je bil dober, ni bilo točk, kjer se ne bi izrazito strinjali. Nekaj vprašanj pa je še vedno nerešenih,« je še pogovore komentiral Šarec.Pred jutrišnjimi ponovnimi posvetovanji, ko nimata večine niti Janez Janša niti Marjan Šarec, se tako postavlja vprašanje, kako se bo odločil predsednikfdržave Borut Pahor. V tem tednu je zaradi pravnih pomislekov, kdaj se konča prvi krog iskanja mandatarja, sestal z ustavnimi pravniki.Pahor je napovedal, da bo mandat podelil tistemu kandidatu, o katerem se bo prepričal, da soglasja h kandidaturi ne bo umaknil. O tem bo temeljito premislil, zato njegove odločitve o izbiri mandatarja zdaj še ni mogoče pričakovati. Za predložitev predloga ima po ustavi čas vse do 21. julija.